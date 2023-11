Ce face Monica Tatoiu în fiecare an de Revelion pentru a atrage bunăstarea și banii. Ce are tot timpul la ea

Pentru unii dintre noi, Noaptea dintre ani înseamnă un moment important, nu doar simplul fapt că se face trecerea de la un an la altul. Este și cazul Monicăi Tatoiu, care face an de an același lucru pentru a atrage bunăstarea. Citește mai departe și află ce face Monica Tatoiu în fiecare an de Revelion pentru a atrage bunăstarea și banii, dar și ce are tot timpul la ea.

Superstițiile legate de ajunul Anului Nou

Fie că vrem să recunoaștem fie că nu, superstițiile fac parte din viața noastră cotidiană, și nu de puține ori ne trezim ghidați de ele atunci când luăm anumite decizii, facem anumite lucruri, sau chiar spunem ceva.

Prin marea de superstiții, dacă nu știai, există un număr considerabil, am mai adăuga noi, de superstiții legate de ajunul Anului Nou.

Câteva superstiții populare în ajunul Anului Nou

Unele ar putea părea infantile, altele chiar ciudate, dar cert este că putem vorbi în mod cert despre superstiții populare în ajunul Anului Nou, așa că, iată câteva dintre ele:

Să ai la tine o valiză goală: Potrivit USA Today, se crede că purtarea valizei goale va aduce un an plin de aventură și călătorii.

Să mănânci mazăre în ajun de Anul Nou: Mulți cred că alimentele verzi îți aduc bani, în timp ce mazărea reflectă prosperitatea. Așadar, umpleți-vă farfuria cu varză și mazăre cu ochi negri, deoarece se crede că ambele vă trimit bogăție.

Fă gălăgie în Noaptea de Anul Nou: Potrivit tradițiilor din întreaga lume, sunetele zgomotoase pot alunga spiritele rele. Așa că aplaudați, țipați, aprindeți artificii și dați cu oalele și tigăile – pentru distracție și pentru soartă.

Poartă lenjerie de corp roșie: Superstiția, despre care se crede că provine din America Latină, sugerează că această lenjerie intimă vă va aduce relații pasionale.

Iar, dacă am sta să le căutăm pe toate, nu ne-ar ajunge acest articol. Dar, așa cum există tradiții pentru fiecare sărbătoare, așa există și superstiții pentru fiecare moment al zilei, anului, etc. Se pare că și Monica Tatoiu are câteva, asemenea superstiții, mai ales în ceea ce privește Noaptea dintre Ani.

Ce face Monica Tatoiu în fiecare an de Revelion pentru a atrage bunăstarea și banii

Vedeta spune că este un ritual pe care-l are de ani buni, și care i-ar aduce și rezultate dorite de fiecare dată.

O să luăm de bun ceea ce decalră vedeta,a vând în vedere că nu am testat acest ritual al bunăstării și banilor, practicat de Monica Tatoiu.

Așadar, iată ce face Monica Tatoiu în fiecare an de Revelion pentru a atrage bunăstarea și banii:

”Eu la ora 7 mă îmbrac frumos, îmi pun în lenjeria intimă, care este roșie, un card de credit și dolari și euro. Și eu, și tatăl, dacă ne vezi când ne dezbrăcăm seara când venim… Facem o baie și mergem mâncăm bine, franțuzește, după care ne culcăm. Pe mine niciodată nu m-a prins Anul Nou să-l închid.”, în cadrul podcastului „Tare de tot cu Viorel Grigoriu.”

În concluzie

Dacă ai, ca și Monica Tatoiu, card de credit și dolari și euro, că de lenjerie roșie nu credem că se pune problema de a nu găsi, atunci știi ce ai de făcut în ajunul Anului Nou. Dacă ești tentat să încerci ritualul, nu mai ai chiar atât de mult de așteptat.