Ce face Lavinia Pîrva pentru bani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a orientat rapid

Soția lui Ștefan Bănică s-a reorientat rapid după ce epidemia de coronavirus a pus la pământ industria muzicală prin lipsa concertelor de foarte multe luni. Divertismentul se regăsește printre cele mai afectate domenii de criza sanitară.

Ce a ajuns Lavinia Pârva să facă pentru bani. Pozează în toate felurile

În lipsa concertelor provicată de epidemia de coronavirus, mulți dintre artiștii români s-au văzut nevoiți să trăiască din economii sau chiar s-au trezit fără nicio sursă de venit.

Nu este cazul și Laviniei Pârva. Soția lui Ștefan Bănică s-a orientat rapid și și-a deschis un magazin de haine pentru femei online. Astfel, Lavinia Pârva a decis că trebuie să facă ceva pentru a aduce și ea bani în casă, nu numai soțul ei, în această perioadă grea pentru toată lumea.

Lavina Pârva s-a reprofilat

Cum muzica nu mai este profitabilă, în această grea perioadă, a decis să schimbe total macazul. S-a orientat spre o afacere care e și pe gustul ei, și adaptată pandemiei de coronavirus: un magazin online de haine pentru femei.

Lavinia Pârva nu vide orice haine, ci unele ale căror design a fost conceput chiar de ea. ”Am ales să construiesc o linie vestimentară practică și îndrăzneață totodată. Și, pentru că mereu am simțit că frumusețea înseamnă simplitate, această linie se adresează femeilor cu personalitate, care aleg simplitatea și bunul gust.

Lavinia Pârva, coșmar pentru Ștefan Bănică? Cântăreața, pretențioasă în privința vestimentației

Pentru că mă consider o persoană pretențioasă în ceea ce privește vestimentația mea, nu mi-a fost facil să găsesc articole cu care să rezonez zilnic. Astfel, am început să caut un atelier de croitorie și am conceput prima colecție a brandului Lavinia Shop”, a povestit Lavinia Pârva de spre afacerea în care o are alăturipe Maria Grigoriu, o fostă iubită de-a lui Bogdan Ionescu.

Magazinul online pune la dispoziția doamnelor și domișoarelor interesate rochițe, bluze, salopete, pantaloni.

Ce prețuri au hainele pe care le concepe și le vinde Lavinia Pârva

Prețurile nu sunt tocmai unele modeste. Un hanorac costă 297 de lei, o pereche de pantaloni scurți, 190 de lei, o rochie de la 280, până la 500 de lei, o vestă 350 de lei și un trening costă 400-460 de lei. Model pentru haine este chiar Lavinia Pârva, care pozează în toate ținutele disponibile la vânzare.

Lavinia și Ștefan formează un frumos cuplu de opt ani și au un fiu, Alexandru, în vârstă de un an. În vara aceasta, cei doi soți celebrii au bifat două vacanțe relaxante. Una la munte și una la mare, în Bulgaria, unde cântăreața și-a lăsat la vedere trupul de manechin.