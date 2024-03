Ce face Gabriela Cristea cu plăcinta de iaurt după ce o pregătește. Secretul pe care îl vei folosi și tu

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare tv din țară. Deși are un program destul de încărcat, vedeta își gătește timp să gătească pentru familia ei. Recent, pe contul său de Facebook, aceasta le-a dezvăluit fanilor cum prepară plăcinta de iaurt. Prezentatoarea de la Antena Stars a venit cu câteva sfaturi prețioase pentru toate gospodinele!

Gabriela Cristea a dezvăluit cum prepară plăcinta de iaurt

Gabriela Cristea a dezvăluit fanilor ei rețeta pentru delicioasa plăcintă cu iaurt. Acest desert se face extrem de ușor și este potrivit pentru orice ocazie. Pentru pregătirea ei nu aveți nevoie de foarte multe ingrediente. Pe contul său de Facebook, Gabriela Cristea a publicat un clip în care a dezvăluit cum o pregătește.

Vedeta de la Antena Stars a filmat întreg procesul de preparare al plăcintei. Ea a garantat că rezultatul va fi unul spectaculos, cu un gust extraordinar, dacă țineți cont de anumite trucuri. Iată care sunt pașii!

Pașii de urmat pentru a face plăcinta cu iaurt

Ingrediente:

7 ouă;

zahăr pudră;

zahăr;

1 kg de iaurt grecesc;

500 de grame de mascarpone;

stafide;

un pachet de unt;

un pachet de foi de plăcintă;

esență de vanilie;

stafide înmuiate în coniac;

lapte.

Mod de preparare:

„Eu am avut 7 ouă în casă. Am separat albușurile de gălbenușuri și deja am bătut albușurile aici cu un pliculeț de zahăr pudră. Am păstrat gălbenușurile. Avem nevoie de o mână de zahăr pe care le punem peste gălbenușuri.

Eu fac rețeta asta din ochi. Nu îmi place să fie foarte dulce pentru că la sfârșit oricum o pudrez cu zahăr și reglez gustul de acolo. Ne apucăm să batem bine și gălbenușurile, până când se topește zahărul dinăuntru. Adăugăm și iaurtul, pe care l-am scurs atât cât am putut. O să răsturnăm aici și mascarpone. Tot acum punem și esența de vanilie. Amestecăm totul aici până când devine ca o pastă, ca o cremă foarte fină. Acum a venit momentul să încorporăm albușurile în cremă. Aș vrea să încorporăm astea încet și cu spatula, ca să nu se lase albușurile și plăcinta noastră să aibă un aspect pufos. Am topit un pachet de unt. Punem unt în tavă și ungem tava bine-bine. Punem foaia, o ungem cu puțin unt, mai punem încă o foaie de plăcintă. Punem și niște umplutură. Vreau să fac mai multe straturi, deci nu puneți foarte multă umplutură, cât să se acopere. La mijlocul montajului punem și stafidele și le așezăm să fie peste tot. Am montat toată plăcinta și la sfârșit am turnat și restul de unt pe deasupra, ca să se prăjească frumos foaia. Plăcinta asta o bag la frigider să se întărească. Ea trebuie tăiată înainte de a o pune la copt, ca să nu se umfle. Îi dau drumul la copt în momentul în care ne așezăm la masă. Pentru ca rețeta de plăcintă cu iaurt să iasă mai gustoasă, trebuie să o băgați la frigider aproximativ 1-2 ore înainte să o consumați.

„Se taie mai ușor dacă o puneți la frigider și o lăsați măcar pentru o oră. 35 de minute la copt. Le mai tai o dată ca să fie ușor de pătruns. Punem cu lingura deasupra fiecărei foi lapte, ca să înmuiem foaia. Încă 10 minute la cuptor, o pudrăm cu zahăr și plăcinta e gata.”, a spus Gabriela Cristea pe pagina ei personală de Facebook.