Ce face Florin Cîțu în fiecare vineri, când merge la birou. Românilor nu le-a venit să creadă

Joi, premierul Florin Cîțu a declarat, în contextul campaniei ”vinerea verde” că adesea merge pe jos la birou, spunând că se oprește să vorbască cu oamenii.

”I-am spus şi lui Tanczos Barna că eu vin de foarte multe ori pe jos la birou, dar îmi pare bine că a instituit şi acest lucru să fie oficial. Fac acest lucru de multe ori, merg pe jos. Vorbesc cu bucureştenii. Mă opresc şi vorbesc. Mă recunosc şi cu mască şi cu şapca mea, văd că mă recunosc şi cu aceste elemente. Până la urmă este ok. Mai stau şi mă mai opresc şi la cafenele, mă opresc şi mai beau o cafea, mănânc. Deci ies, nu mă ascund deloc”, a declarat Florin Cîţu, la B1Tv, întrebat fiind și cum se va deplasa vineri, având în vedere campania „Vinerea verde”.

Miercuri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a spus cu ocazia lansării Campaniei „Vinerea Verde-Stop! Azi, maşina stă pe loc!” că urmează a se introduce un set de măsuri pentru stimularea cetăţenilor ca să renunțe la mersul cu mașina personală la serviciu și să meargă cu transportul public în comun, biciclete, trotinete electrice, maşini electrice sau chiar mersul pe jos.

Florin Cîțu și-a exprimat punctul de vedere în ce privește un pașaport vaccinal, spunând că nu are sens discuția întrucât ar crea o discriminare până nu se acordă tuturor șansa de a se vaccina.

Potrivit acestuia, un certificat de vaccinare ce să permită libera circulație ar crea o discriminare în societate, dacă nu sunt vaccinați toți românii.

„Nu are niciun sens să introducem un astfel de document şi asta este discuţia, ştiu, şi la nivel european. Deci, din punctul nostru de vedere, să introducem astăzi un document până când nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze ar crea discriminări, pentru că sunt oameni care ar spune: ”Ok, eu vreau să mă vaccinez, dar nu am putut, pentru că nu au fost vaccinuri şi atunci nu înţeleg de ce altcineva care s-a vaccinat şi a fost într-o altă etapă şi voi aţi luat decizia să se vaccineze înainte ar trebui să aibă acest certificat de vaccinare”.

Deci, până nu luăm toate persoanele să se vaccineze, nici nu are sens să discutăm despre aşa ceva. Mi se pare o discuţie care nu are sens în momentul ăsta”, a afirmat Florin Cîţu la B1 Tv, întrebat dacă i se pare fezabilă ideea certificatului/paşaportului vaccinal şi chiar o bonificaţie acordată celor care s-au imunizat.