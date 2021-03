Premierul Florin Cîțu, anunț de ultimă oră despre pașaportul de vaccinare. Când vor primi românii acest document

Florin Cîțu a anunțat în urmă cu puțin timp când vor primii românii certificatul de vaccinare care le-ar putea aduce mai multe beneficii, printre care și libera circulație în alte țări. Potrivit premierului, această măsură reprezintă în prezent o discriminare față de alți români care nu au avut șansa vaccinării.

În urma discuțiilor care au loc la nivel european, privind crearea unei platforme comune prin care cetățenii imunizați să aibă dreptul la libera circulație prin intermediul unui pașaport, Florin Cîțu și-a exprimat punctul de vedere.

Premierul consideră că pentru o astfel de măsură este nevoie de un timp îndelungat, până când toată lumea care dorește să se vaccineze să aibă posibilitatea și resursele să o facă. Până atunci, introducerea unui astfel de pașaport nu ar reprezenta decât o discriminare care nu se dorește.

Florin Cîțu a subliniat, de asemenea, că persoanele vaccinate au primit o adeverință care atestă acest lucru, act care le oferă și în acest moment un avantaj atunci când doresc să desfășoare o activitate în afara țării.

Deci, din punctul nostru de vedere, să introducem astăzi un document până când nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze ar crea discriminări, pentru că sunt oameni care ar spune: «Ok, eu vreau să mă vaccinez, dar nu am putut, pentru că nu au fost vaccinuri şi atunci nu înţeleg de ce altcineva care s-a vaccinat şi a fost într-o altă etapă şi voi aţi luat decizia să se vaccineze înainte ar trebui să aibă acest certificat de vaccinare»”, a declarat premierul la B1TV.

„Cei care se vaccinează au deja certificat de vaccinare. Este o adeverinţă care spune că te-ai vaccinat. Nu are niciun sens să introducem un astfel de document şi asta este discuţia, ştiu, şi la nivel european.

Șeful Executivului a insistat asupra faptului că un pașaport de vaccinare, fără o populație în majoritate vaccinată, nu își are sensul, refuzând să mai dezvolte discuția pe acest subiect.

“Deci, până nu luăm toate persoanele să se vaccineze, nici nu are sens să discutăm despre aşa ceva. Mi se pare o discuţie care nu are sens în momentul ăsta”, a afirmat Florin Cîţu, atunci când a fost întrebat ce părere are despre certificatul/paşaportului vaccinal, inclusive despre o bonificaţie acordată celor care s-au imunizat.

Ideea “certificatului verde” a fost promovată de Ursula von der Leyen, preșesedinta CE care a specificat că acest act le oferă oamenilor „asigurarea că se pot bucura de libertatea de mișcare fără a pune în pericol sănătatea publică”.