Ce face Emily Burghelea, după demisia de la Antena 1. Cum a fost surprinsă fosta asistentă a Mirelei Vaida

Luni, emisiunea „Acces Direct“ găzduia o demisie bombă. La finalul programului TV, Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că nu vrea să mai ia parte la mușamalizarea violențelor la care o supune Viorel pe Veronica Stegaru. O zi mai târziu scandalul căpăta cu totul alte dimensiuni, echipa emisiunii de la Antena 1 aducându-i acuzații grave blondinei. Care sunt acestea și ce face fosta asistentă a Mirelei Vaida după ce a rămas fără loc de muncă? Aflați în paragrafele următoare.

La o zi după izbucnirea scandalului care a șocat showbiz-ul românesc, Mirela Vaida o acuza pe Emiliana, fosta sa asistentă, că a încălcat regulile și i-a chemat la ea acasă pe soții Stegaru, pe care i-ar fi îmbătat și de care și-ar fi bătut joc. Întâmplarea a zdruncinat-o puțin pe blondină, care, rămasă fără loc de muncă, și-a găsit alinarea în brațele iubitului.

Cei doi au ieșit în oraș, ținându-se de mână, pentru a rezolva câteva treburi și a se relaxa. Dacă la TV apărea mereu ca scoasă din cutie, fotoreporterii cancan.ro au surpins-o pe Emily nemachiată, îmbrăcată în haine lejere: un top foarte scurt de culoare roz, o pereche de pantaloni albi, ușor largi, și purtând o pereche de papuci cu puf asortați topului.

Lejer a arătat și look-ul ei, având părul coafat în bucle mari, pe spate.

La rândul ei, Emily Burghelea a făcut un vlog în care a povestit și varianta ei, acuzând echipa „Acces Direct“ de minciuni sfruntate.

„O să răspund, punctual, la fiecare acuzație pe care mi-au adus-o. În primul rând, Acces Direct minte când spune că m-a dat afară. Eu vă atașez aici actul cu demisia mea. Am spus asta și în direct, dar m-au tăiat, nu am avut cum să-mi termin fraza.

Acces Direct minte. Ei spun că am plecat la alt post, eu filmez… din curte. Acces Direct minte, au spus că eu i-am îmbătat pe cei doi, dar în realitate, nu i-a obligat nimeni să bea. Li s-a pus vin în pahar, într-adevăr, dar nu i-a obligat nimeni să bea. Fiecare a băut cum a vrut, cât a vrut.

Acces Direct minte, ei spun că totul a plecat de la faptul că eu i-am chemat pe cei doi la petrecere, dar nu este adevărat. Nu m-au dat ei afară, am plecat eu, ca să știți. Dacă vreți să ascultați, vă spun eu ce s-a întâmplat.

Da, am sunat-o pe Vulpița și i-am chemat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic când am făcut treaba asta, i-am chemat ca pe niște prieteni, nu ca pe niște invitați în emisiune, tocmai de-asta le-am spus să nu povestească nimic în emisiune, pentru că nu voiam cameramani la petrecere. De fiecare dată când eu m-am văzut cu Vulpița sau Viorel au fost cameramani“, a spus Emiliana pe vlog.