Ce face Denise Rifai după fiecare vacanță. Obiceiul la care nu renunță: “Întotdeauna trebuie să fie ceva nou, ca să-mi meargă bine!” EXCLUSIV VIDEO

Prezentatoarea emisiunii ”40 de întrebări” de la Kanal D a revenit din vacanță cu bateriile încărcate și a început în forță un nou sezon cu interviuri maraton. Denise Rifai a optat pentru două orașe în care se simte bine: Istanbul și Constanța. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta TV ne-a explicat că a ajuns la maturitatea de a nu mai face investiții nesăbuite, în prezent cumpărându-și doar lucrurile de care are nevoie. Denise a recunoscut că are slăbiciune pentru bijuterii și, prin urmare, colecția ei se mărește de la o vacanță la alta.

Denise Rifai își mărește colecția cu fiecare vacanță

Prezentatoarea TV de la Kanal D investește în lucruri care să îi bucure sufletul, iar bijuteriile curăță energia și îi dau putere, consideră ea. Prin urmare și în toamna asta a mizat pe ceva nou ca să îi meargă bine.

Fetele de la 40 de întrebări s-au întors cu bateriile încărcate din vacanță. Tu unde ai fost?

Am fost câteva zile la Istanbul și câteva zile la Constanța. Sunt două orașe din inima mea. Aleg de fiecare dată când am vacanțe scurte să merg în locurile pe care le cunosc, unde mă simt bine ca să îmi încarc bateriile. Nu am energie să descopăr lucruri noi.

Denise Rifai: “Dacă există un alt oraș, după București, unde m-aș muta, este Constanța”

Ce te leagă de Istanbul? Dar de Constanța?

Sunt ambele elemente ce țin așa de inima mea. În Turcia am mers de mică, Istanbulul este un oraș care poartă atâtea arome și te trece prin atâtea stări. Orice îmi închipui sau orice am nevoie să găsesc este acolo. E parte a acestei lumi orientale din care și eu fac parte.

Iar Constanța vine și ea cu multă rădăcină în această zonă de orient, pentru că e un loc unde au locuit, de exemplu, și locuiesc și azi foarte mulți tătari. Ce au în comun ambele este marea. Iubesc foarte mult marea și am spus mereu că dacă există un alt oraș, după București unde m-aș muta, este Constanța.

Mă așteptam să îmi spui și de vreo persoană din Istanbul sau din Constanța, că ai legat niște prietenii acolo.

Foarte mulți dintre prietenii mei sunt constănțeni și foarte mulți din oamenii sufletului meu sunt din Istanbul.

Vorbești turca?

Nu, dar îmi place foarte mult, este o limbă pe care am descoperit-o și care sună cumva. Mi-ar plăcea foarte mult să o învăț.

Ce ți-ai luat din Istanbul?

Chiar am adus de data asta foarte multe din Istanbul, o grămadă de lucruri de care chiar am nevoie aici. Eu sunt foarte pragmatică, cumpăr doar ce am nevoie: condimente, produse de tot felul, cosmetice, shopping în toate formele lui, bijuterii.

Cu câte bagaje te-ai întors?

Nu multe, pentru că sunt pragmatică și cumpăr doar ce am nevoie.

Citește și: Denise Rifai, totul despre iubire! Ce a greșit în fostele relații: “Dragostea este oarbă” VIDEO EXCLUSIV

Denise Rifai: “Întotdeauna trebuie să fie ceva nou, ca să îmi meargă bine, să am energie curată”

Ai menționat mai devreme bijuteriile. Colecția ta se mărește de la o vacanță la alta?

Da. Întotdeauna trebuie să fie ceva nou, ca să îmi meargă bine, să am energie curată. Bijuteriile curăță energia, dau un suflu nou, îți dau putere, deci eu mereu investesc în chestii care să-mi bucure sufletul.

Cum ar fi: aur, diamante, lucruri de genul acesta?

Da, ceva să-mi placă și care să dăinuie.

Denise Rifai: “Am învățat să mă educ”

Ai regretat vreodată o investiție pe care ai făcut-o sub impuls de moment și pe urmă ți-ai dat seama că ai dat o mică/ mare avere?

Cu cât au trecut anii, gândesc mult atunci când aleg să îmi cumpăr câte ceva, tocmai ca să nu pățesc situații similare pe care le-am trăit la viața mea. Orice femeie cred, sub impulsul momentului, cumpără mai mult decât are nevoie, fapt pentru care am învățat să mă educ.

Întâi îmi fac o idee, mă gândesc și mă duc și cumpăr ce am nevoie. Nu mai îmi place, o dată cu trecerea timpului am constatat că nu-mi place nici să nu respect banul, banul trebuie respectat și nici să cumpăr chestii de care nu am nevoie.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu

Citește și: Cine este tatăl lui Denise Rifai și cu ce se ocupă. Celebra prezentatoare TV a avut o copilărie cu multe restricții