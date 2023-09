Denise Rifai vorbește despre gafele făcute la TV! Prezentatoarei Kanal D nu i-a fost deloc uşor: „Am simțit că leșin” VIDEO EXCLUSIV

Prezentatoarea emisiunii “40 de întrebări” de la Kanal D și-a făcut debutul în televiziune ca reporter la Realitatea TV în urmă cu mai mulți ani. Denise Rifai a fost prezentă ,recent, la un eveniment monden din București și ne-a oferit un interviu exclusiv despre cariera sa în televiziune. Vedeta Kanal D a vorbit despre prima sa apariție pe micile ecrane și ne-a divulgat secretul unui prezentator de succes.

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Debutul său fiind la postul de televiziune Realitatea, acolo unde atitudinea ei față de politicieni a fost mereu una critică, lucru care a adus-o în atenția telespectatorilor. În cele din urmă a primit postul de prezentator la “40 de întrebări” de la Kanal D. De-a lungul carierei sale, Denise recunoaște că a făcut câteva gafe. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a oferit detalii exclusive despre cele mai importante momente din cariera sa jurnalistică.

“Fac tot timpul greșeli. Este în caracterul omenesc. Dacă nu am greși, evoluția ar fi rapidă. Ideea este să nu ne abatem niciodată de la drumul nsotru. Este foarte greu să ai puterea să te ridici, apoi să te pui înapoi pe cal. Primul meu live a fost de Sfântul Nicolae, nu o să uit niciodată! Am crezut că o să leșin de emoții. Lucram la un alt post de televiziune, mi-au zis că intru în direct. Eu sunt un om căruia îi place să greșească cât mai puțin, sunt perfecționistă, am simțit la propriu că leșin.

Când am avut prima mea emisiune, eu nu am dormit 2 săptămâni. Intram pe un slot de zi, cu subiecte intense, diverse, accidente, incendii. Țin minte că am cerut o perioadă de 2 săptămâni de pregătire. Eu sunt economist la bază, pe economie mai înțelegeam cât de cât situația, dar m-am dus și m-am pregătit pe teme de politică, politică externă, justiție, ca să pot să țin conversațiile. Este nevoie de multă muncă, iubire de meserie, să reușești cumva în permanență să te ții obiectivă.”, ne-a declarat Denise Rifai, în exclusivitate pentru Playtech Știri.