Ce face, de fapt, Andreea Esca, după ce s-a vindecat de COVID-19. Imagini surprinzătoare

După ce a fost generat un adevărat scandal mediatic la aflarea veștii că știrista Andreea Esca a fost infectată cu COVID-19, vedeta PRO TV a ieșit într-un interviu recunoscând acest aspect. Multă lume a criticat-o pentru lipsa imediată de atitudine, iar alții, conspiraționiștii, au demarat chiar și petiții online pentru a o demite din cadrul trustului de presă în care lucrează.

Primele informații (zvonuri), cum că Andreea Esca s-ar fi îmbolnăvit de COVID-19 a aprins spiritele conspirațioiștilor și nu numai, iar dispariția acesteia de la pupitrul Știrilor PRO TV au am plificat și mai mult situația. Într-un final, Andreea Esca decide să iasă în public și să vorbească despre experiența avută și să confirme că, atât ea, cât și soțul și fiul, au fost infectați cu noul coronavirus, soțul Andreei fiind cel mai grav afectat de infectare. Multă lume a criticat modul în care trustul de presă a gestionat situația, în comparație cu concurența directă, Antena 1, ba mai mult de-atât, mulți au fost cei care, uterior, au cerut demisia Andreei Esca de la pupitrul Știrlor PRO TV. Acum însă, ca și cum nimic nu s-ar fi întmâmplat, Andreea și soțul acesteia, care între timp s-a vindecat, au decis că este momentul unei relaxări estivale, pe litoral.

După o perioadă critică, cel puțin așa declara Andreea în interviul acordat colegilor de la Știri, Alexandre Eram se pare că este vindecat complet. Astfel că Andreea, ca o soție iubitoare, a decis că este momentul relaxării. Au plecat la mare împreună, după cum stau dovadă și pozele pline de zâmbete ale Andreei Esca de pe rețelele de socializare.

Este surprinzător acest lucru, dacă luăm în considerare doar declarația ei, prin care anunța poporul că soțul domniei sale este în stare critică.

”Da, am fost bolnavă de COVID-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii. Mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut prin această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ, astăzi, toți trei. Soțul meu, un bărbat de 50 de ani, care nu are nicio boală cronică, care nu fumează, care face sport, duce o viață foarte ordonată, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Plămânii lui au fost extrem de afectați într-un timp extrem de scurt. Organismul a reacționat violent într-un timp scurt și foarte repede a ajuns la terapie intensivă. Îmi tot spunea: «Nu mai pot, nu mai pot. Este groaznic! Cred că așa arată iadul”, a declarat Andreea Esca.