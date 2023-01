Ce face Dan Negru în pauzele de la filmări. Azaleea Necula l-a dat de gol pe ”Regele audiențelor”. Cu cât e plătită în reclame, de fapt VIDEO EXCLUSIV

Azaleea Necula, cunoscută publicului și din aparițiile în serialele “Profu” sau “Lecții de viață” s-a integrat perfect în echipa emisiunii “Tu decizi”, prezentată de Dan Negru la Kanal D. În interviul exclusiv, acordat de actriță pentru Playtech Știri, colega lui Dan Negru a dat din casă și ne-a spus ce face simpaticul prezentator TV în timpul pauzelor de filmare, dar ne-a povestit și despre provocările vieții de actor la început de drum.

În afară de filme și emisiunea de la Kanal D, Azaleea Necula preferă să se axeze pe campanii online și să lucreze direct cu brandurile.

Playtech Știri: Azaleea, cum ai ajuns în echipa lui Dan Negru?

Inițial am primit un telefon de la o agentă de casting care mă cunoștea de mai de mult, m-a chemat la casting, producătoarea m-a plăcut foarte mult și oscilau între domeniul beauty și domeniul actoriei. Nu știau pe ce domeniu să mă pună, până la urmă au eliminat domeniul acesta al actoriei și m-au ales pe beauty, pentru că au zis că am un zâmbet larg și o față luminoasă.

Cum a fost întâlnirea cu Dan Negru, îl știai sau l-ai cunoscut la filmari?

Nu am mai avut nicio interacțiune cu Dan până atunci, l-am cunoscut personal la emisiune, este un om de nota 10, un om extraordinar. Avem o legătură umană așa, vorbim cât se poate de natural și de toate, e și foarte amuzant, tot timpul are o glumă în mânecă.

Care este atmosfera în pauzele de la filmări? Ce face Dan, mai exact?

Noi avem un sponsor cu tot felul de eugenii, dulciuri, acest sponsor trebuie să fie prezent la cadru mereu. Dan, în timpul pauzelor, ia de acolo tot felul de ciocolățele și le aruncă în public, ni le aruncă nouă și toată lumea îl ceartă, producătorul îl ceartă: “Măi, Dane, nu mai da ciocolățele oamenilor!” Și e amuzant tot timpul, vine și ne întreabă tot felul de glume din astea seci sau îți pune o întrebare de cultură generală și dacă știi răspunsul îți dă 50 lei. E foarte amuzant!

Deci nu te plictisești…

Ziua de filmare este cam de 12-13 ore și eu le simt ca pe 4 ore, așa simt. Într-adevăr, când ajung acasă, sunt epuizată, pentru că sunt tot felul de energii. Noi filmăm, de obicei, două emisiuni într-o zi. Dar, atunci, pe moment, nu simt deloc oboseala, pentru că toată lumea este foarte prietenoasă, e un mediu foarte familiar și nu ai cum să obosești.

Tu la bază ești actriță. Ce proiecte ai pe partea de teatru, de film?

Acum am primit un rol, nu am voie să spun exact în ce producție, dar dublez o voce la Disney și urmează să joc și într-un lungmetraj în mai, chiar astăzi am primit vestea. Mai urmează două proiecte de care nu sunt sigură și eu nu obișnuiesc să vorbesc despre lucrurile de care nu sunt sigură, pentru că am eu feng shui-ul meu.

Despre proiectul din mai poți să ne dai detalii?

Va fi un rol principal, este o fată rebelă, am înțeles că nu vom filma în București, urmează să cunosc și distribuția.

Ești o actriță la început de drum. Cum afli, în general, de un casting?

Lumea asta este destul de complicată, e ca un fel de junglă cum îmi place să spun. Fac asta de la 5 ani, am terminat UNATC-ul, și liceul pe partea asta de actorie. Afli destul de greu, trebuie să te placă, în general, agenții de casting. De obicei, agențiile nu organizează castinguri pentru roluri principale, ci mai mult așa pentru figurații în reclame. Nu mai fac reclame de ceva timp.

De ce ai luat această decizie?

A fost alegerea mea. Reclamele sunt foarte prost plătite. Într-adevăr, se dau foarte mulți bani pentru actorul respectiv, dar ce ne ajunge nouă este o sumă…nici nu pot să o descriu. Dau un exemplu: poate producătorul plătește pentru actor 2.000 de euro, iar ție îți ajung vreo 500 lei în buzunar, nu mai merită efectiv. Acum fac și online, prefer să lucrez cu branduri în mod direct, pe online, fără intermediari și atunci bugetele sunt mult mai mari.

Pe partea de teatru ai ceva în plan?

Am jucat la Teatrul Metropolis până când a venit pandemia și apoi nu am mai fost la niciun casting, nu mă întreba de ce. Pur și simplu, așa am simțit, să mă axez mai mult pe online și poate o să revin și pe scena teatrului.

