Ce face Andreea Marin în fiecare dimineaţă pentru a se menţine suplă. Aşa a dat kilograme bune jos. Foto

După ce a slăbit spectaculos, vedeta face zilnic eforturi pentru a fi sigură că ține departe kilogramele nedorite. S-a aflat ce face Andreea Marin în fiecare dimineaţă pentru a se menţine suplă. Este într-o formă de zile mari!

Andreea Marin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute și admirate femei din România. Prin muncă, perseverență și disciplină, și-a construit o carieră fabuloasă. A scris istorie în televiziune, s-a dedicat cauzelor caritabile, a pus pe picioare afaceri profitabile. Însă numeroasele proiecte în care se implică au avut, de multe ori, efecte negative asupra sa.

Suprasolicitarea, programul haotic și foarte încărcat au însemnat mai puțină grijă de sănătatea sa, iar acest lucru s-a resimțit din plin. Alimentația nepotrivită din ultimele luni s-a văzut nu doar pe cântar, dar și în starea sa generală. După ce a apelat la sfatul unui medic cardiolog, Andreea Marin a slăbit spectaculos, reușind să dea jos, în această vară, nu mai puțin de 14 kilograme.

Pentru a se asigura că eforturile sale nu au fost în zadar, vedeta nu lasă nicio zi să treacă fără să facă mișcare. Astfel, în fiecare dimineață, uneori și seara, Andreea Marin își petrece câteva minute bune alergând pe bandă.

„Uneori în zori de zi, înainte de a începe ziua de lucru, alteori mult după apusul soarelui, când se încheie treaba, mă aflu pe banda de alergat din mansarda @creativehubvoiceandvisibility . Aș minți să spun că-mi place nespus, prefer sporturile de echipă, nu sprintul de unul singur, dar las mofturile deoparte, pentru ca timpul nu-mi permite să bat orașul aglomerat, minutele și orele îmi sunt bine drămuite.

Important e să mă simt sănătoasă la cei aproape 49 de ani ai mei, să-mi respect corpul și să-l ajut să mențină cele 14 kilograme pierdute în această vară, că tare bine-i fără ele, să fiu în formă și capabilă să am mintea ageră și creativă, și să mă bucur când îi ofer un exemplu bun fiicei mele, mi-a sunat bine să o aud spunând “ Bravo, mami!” – e ca și când aș fi câștigat o medalie. Dar cel mai bine a fost când am realizat că medicul cardiolog avea dreptate, cel la care am fost îngrijorată de respirația care se poticnea când mi-era lumea mai dragă: “Slăbiți primele 5 kilograme și o să vă minunați de schimbările din corp. Mai mult, va fi și mai bine!””, a dezvăluit Andreea Marin.