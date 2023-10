Andreea Marin se numără printre puținele vedete din România care nu a apelat la operații estetice, încercând prin alte metode să se mențină în formă. Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 13 kilograme în 3 luni. Ce plan are la 49 de ani.

Andreea Marin urmează o dietă de slăbit cu care intenționează să își recapete silueta pe care o avea pe vremea când se afla în liceu. Până acum a reușit să piardă 13 kilograme, însă vedeta recunoaște cămai are câteva de pierdut până își va atinge scopul.

”Într-adevăr, chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu.

Vedeta TV a recunoscut că a apelat la ajutor pentru a putea slăbi și că urmează sfatul specialistului în terapii de slăbit cu foarte mare strictețe.

”Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, Carmen Barcan, pe care o vedeți adesea la televizor, pentru că are multe rezultate remarcabile, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica”, a mai spus râzând Andreea Marin.