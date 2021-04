Ce face Alexandra Stan când iese cu un bărbat, de fapt: ”Poate li se pare că sunt nebună”

Alexandra Stan a avut o legătură specială cu bunica ei, Aurelia. „Mă leagă tot de ea. Este o eroină. Mamaia m-a inspirat. Viața ei e un roman. Stătea mult în casă și se ruga la Dumnezeu să-i dea un bărbat bun, iar Dumnezeul i-a dat”. Cele două au fost apropiate și în ceea ce privește relațiile sentimentale, nu numai profesionale. Bătrâna i-a spus să deschidă bine ochii în privința bărbaților. În lumina experienței ei de acum, astăzi recunoaște însă că învățămintele bunicii nu au îmbrăcat-o. Nu știe să deschisă ochii atunci când vine vorba despre bărbați, a declarat recent.

Cântăreața a fost prezentă recent în cadrul rubricii ”Test de vedetă”, din emisiunea ”Teo Show”, unde a mărturisit că simte o conexiune cu un bărbat în acest moment, dar așteaptă ca lucrurile să se petreacă firesc. Ea a recunoscut că este o fire care începe să aibă sentimente foarte rapid pentru o persoană.

„Eu tot timpul iubesc. Nu știu ce să zic, am tot primit întrebarea asta. Mi-e frică să spun acum dacă am sau nu o relație. Eu dacă ies cu un bărbat și îmi place de el, există o conexiune, o chimie, mie nu îmi e frică de sentimentele pe care le am.

Eu îmi dau seama că mă îndrăgostesc destul de repede și nu mi-e teamă să zic chestia asta. Nu știu cum percep ei asta, poate li se pare că sunt nebună. Simt o atracție și o chimie cu cineva, dar știi cum e: nu spune: «Hop!» până nu sari pârleazul”, a povestit artista la Kanal D.