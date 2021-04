Alexandra Stan l-a șocat pe Cătălin Măruță la Pro TV: ‘Bă, e pe bune, deci tu ai făcut asta?’

Alexandra Stan a acceptat invitația lui Cătălin Măruță, așa că în urmă cu câteva minute s-a aflat în platoul de la Pro TV. Cunoscuta cântăreață a oferit câteva detalii despre familie, pentru ca fanii să o cunoască din ce în ce mai bine, ulterior a dezvăluit ceva la care nimeni nu se aștepta.

Fosta concurentă de la „Survivor România 2021” a venit în platoul emisiunii „La Măruță” pentru alte dezvăluiri. Dacă până acum artista a ferit de public detaliile despre viața ei personală, momentele sincerității și transparenței au venit.

De o bună perioadă Alexandra își trăiește viața liber, iar indiferent dacă va fi sau nu judecată sau comentată continuă să povestească despre copilăria sa și greșelile din viața de adult. Blondina a declarat că acum cea care o înțelege perfect pe mama ei este chiar sora solistei, care este căsătorită cu un navigator.

„Nu sunt singură, niciodată nu suntem singure. Nu am iubit, dar sunt curtată. Mi-a lipsit foarte mult prezența tatălui în copilărie și știu că mulți au fost în situația asta. El era plecat pe mare luni de zile. Se simte foarte mult lipsa. A trebuit ca mama să fie și mamă și tată. Și pentru el a fost greu, nu doar pentru noi. Am avut discuții cu el, dar am încercat să nu îi reproșez niciodată, am și fost împreună la psiholog. Ne-am dat seama că principalul motiv pentru care am ajuns să fiu victimă a fost lipsa prezenței masculine.

Aveam mereu frica de abandon față de bărbați, iar toate plecau din această traumă. Sunt lucruri pe care le rezolvi în ani de zile, în timp se văd prin alegerile prin care le faci în viață. Am fost toți patru, și cu soră-mea, pentru că trebuia să ne spunem niște lucruri. A fost tensionat, cel puțin prima dată. Eu aveam 22-23 de ani aveam lucruri pe care voiam să le reproșez, dar nu știam cum, după care s-a detensionat situația. Am reușit să spunem lucrurile fără să ne reproșăm. Am putut să ajung în punctul în care să-i înțeleg, că nu sunt de judecat și că au făcut maximum de cât au putut ei atunci.

La ședințe mergeam eu în cele mai multe cazuri, după care terapeuta a sugerat să-i invit și pe ei. Atunci ne-am spus tot și m-am detensionat. Pentru mine a fost cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac în viața mea. Am niște părinți foarte tari care mă iubesc. Am scăpat și nu de trauma cu Marcel. Sunt victimă uneori, mă pun în postura asta fără să-mi dau seama. Chiar cred că terapia ar trebui să fie în școală.”

Alexandra Stan (Sursa: La Măruță)