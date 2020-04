Ce face acum Vlăduța Lupău. A rămas fără nuntă și bani din concerte, dar nu se lasă

Din cauza pandemiei, toate stau în loc. Concerte, afaceri, deplasări, râsete, distracții, evenimente, dar viața noastră revine, treptat, la normal. Pentru asta se pregătește și Vlăduța Lupău; pentru ce urmează.

Luna aprilie urma să devină una dintre cele mai importante din viața sa, însă noul virus răspândit în lume i-a mutat evenimentele vieții mai departe. Din cauza pandemiei, Vlăduței Lupău i-a fost suspendată și petrecerea de nuntă, dar și o vacanță departe de țară.

„Așa după cum știm cu toții, chiar am mai mulți prieteni pe care mi doresc alături de mine la petrecerea nunții…nu pot să mă încadrez în numărul acela impus de lege…8! Chiar suntem mai mulți, așa că Da, am amânat-o însă nu am stabilit o anume dată, o să stabilim în funcție de când o sa am eu primul eveniment artistic”, a declarat interpreta de muzică de petrecere.