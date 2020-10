Ce face acum Siena Vușcan, după ce a participat la Românii au talent

În marea finală ”Românii au talent” 2020, Siena Vușcan a fost pe locul 2 în topul preferințelor telespectatorilor, câștigând 30.000 de euro. Născută în America, crescută în Cluj și petrecând 5 ani în China, micuța domnișoară a revenit în România anul acesta, afirmând că îi e tare bine acasă.

Viața de după Românii au talent. Ce face acum Siena Vușcan

Siena Vușcan a venit pe scena talentelor de la PRO TV cu un moment spectaculos, primind ”Butonul de aur”, care a trimis-o direct în marea finală. După votul publicului, aceasta s-a clasat pe locul 2. „Mi-a plăcut foarte mult, dar mi-ar fi plăcut mai mult să fiu pe scenă, să văd oameni. Am fost foarte bucuroasă că am putut să iau premiul 2. Am avut toată seara emoții. Am fost foarte bucuroasă că am ajuns atât de sus. Părinții noștri ne încurajează să venim pe scenă și să fim libere”, a povestit tânăra.

Nu e de mirare că a uimit publicul din România, căci era învățată cu scena. Fata devenise o vedetă extrem de apreciată de telespectatorii chinezi ai emisiunilor de talente muzicale, care o cunoșteau sub numele de scenă Xiè Nà. Ea vorbește foarte bine mandarina și a participat la mai multe emisiuni de televiziune.

Într-un interviu acordat Secției de limbă română a postului Radio China International, în anul 2007, micuța a vorbit împreună cu mama sa, Sonia Vușcan, despre experiența ei în China, care a început la vârsta de trei ani.

„Eram în India când, prima oară, soţul meu şi tatăl Sienei mi-a menţionat China şi m-am agăţat de posibilitatea asta ca de un colac de salvare, aflându-mă în cea mai frumoasă şi totuşi dificilă situaţie, aceea de a fi mamă pentru a doua oară. Şi asta în China, unde toate lucrurile se întâmplă altfel decât la mama acasă, cum oricărei proaspete mămici sau viitoare mămici i-ar plăcea să fie. Aşa că pentru mine, China a fost ca o poveste frumoasă care se va întâmpla în viitor şi pentru care merită să depăşesc dificilele momente şi să pot să experimentez în viitor. (…) Este singura fetiţă blondă, româncă, în şcoala ei, iar în final este unul dintre elevii care aproape se confundă la nivelul vorbirii în limba chineză cu nativii”, a povestit mama Sienei.

Ce pasiuni și-a mai descoperit?

Astăzi, invitată în emisiunea ”Vorbește lumea”, a vorbit despre noile ei pasiuni: „Sunt tot în România pentru că îmi place foarte tare aici. Mi-am făcut mulți prieteni și mi se pare că mă descurc și foarte bine cu limba, că înainte aveam probleme. Îmi place să cânt la chitară, mi-am luat profesor, îmi place să desenez și îmi place să mă machiez. Dar nu mă machiez normal, ci îmi place să mă transform în diferite personaje”, a declarat Siena.