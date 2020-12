Ce face acum femeia care a rupt vestiarul lui FCSB. Gigi Becali a luat foc, iar acum a luat o decizie radicală

Ce se va întâmpla acum cu amanta care a reușit să facă pagube FCSB-ului după ce a spart vestiarul echipei lui Gigi Becali? Se zvonește că tânăra a luat-o pe urmele Ramonei Gabor. Ce s-a întâmplat cu ea?

Ce face acum Ada Hululei, femeia care a rupt vestiarul lui FCB?

Cunoscută în lumea mondenă drept amanta care a spart vestiarul echipei FCSB, Ada o ia încet și sigur pe urmele Ramonei Ggabor. Tânăra s-a tunat din cap până-n picioare, iar acum a luat calea Dubaiului, loc ales și visat de multe tinere de la noi și nu numai. Coform cancan.ro, bruneta a decis să-și ia zborul de pe meleaguri și să pășească pe tărâmul milionarilor, acolo unde ar intenționa să se stabilească definitiv.

După câteva săptămâni bune petrecute alături de o prietenă în oaza de liniște, frumusețe și lux, Ada s-a mutat în orașul cu cea mai mare pondere de bogătași. Se mai știe de tânără că după ce a spart vestiarul echipei conduse deGigi Becali, amanta fotbaliștilor l-ar fi despărțit pe doctorul vedetelor de fosta lui Daniel Olariu, iar conform sursei citate buneta a reușit și să-l separe pe Valentin Budara de Simona Chițac.

A recunoscut că a greșit

”Recunosc că am greşit, că am avut o aventură, o relaţie, aşa cum vreţi voi să o numiţi… Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume şi tot mai multe relaţii neadevărate îmi strică imaginea, nu mai pot merge la şcoală liniştită, râd colegii de mine! Noi am avut o poveste de iubire, dar nu aşa cum s-a scris. Sunt prea afectată, prea supărată, pot intra în depresie. Dacă oamenii consideră că am greşit fiindcă m-am implicat într-o relaţie cu un om care urma să se căsătorească, este dreptul lor, dar cred că trebuie să fie judecată şi partea cealaltă şi agresiunea la care am fost supusă. Singura mea greşeală a fost atunci când am dat prima declaraţie, dar apoi am fost distrusă în public”

Ada Hululei

„Nu a încercat să îmi salveze imaginea”

„Nu a încercat să îmi salveze imaginea şi mi-aş fi dorit să mă apere şi să recunoască ce a fost între noi. Am văzut că a ieşit şi domnul Becali şi a făcut declaraţii, dar vreau să spună şi el ceva! Am fost la Medicina Legală, mi-am scos actele care dovedesc agresiunea, să vedem ce va fi. Eu nu am mers acolo să o agresez, da, ştiam că va fi şi ea acolo. El îmi dădea mereu mesaje şi mă avertiza să am grijă, să nu port tricoul lui, că va fi şi ea acolo. Relaţia a durat din octombrie anul trecut până în iulie anul ăsta. Nu a fost o relaţie propriu-zisă, nu am stat împreună, dar el a fost important pentru mine. Stau acum şi plâng aici pentru că i-am făcut şi lui rău. Atunci când s-a consumat bătaia, discuţia cu ea a fost doar prin pumnii şi palmele ei. Jignirile au urmat de a doua zi, şi-a exprimat furia prin bătaie, mi-a spus: cât am aşteptat momentul ăsta!”, mai detalia atunci Ada.