Gigi Becali, gest ireal pentru Anamaria Prodan. Impresara, uluită și ea de patron

Anamaria Prodan a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, iar simptomele pe care le-a avut au fost destul de severe. Cunoscuta impresară s-a speriat din cauza simptomelor agresive și a chemat Ambulanța. A fost dusă la Spitalul Matei Balș, dar medicii au considerat că nu se încadrează între cazurile grave. Astfel că au trimis-o acasă. În ajutorul ei a sărit Gigi Becali, care a avut grijă că soția lui Laurențiu Reghecampf să aibă toate medicamentele necesare. Patronul de la FCSB are o clinică medicală în zona Eroilor. Aflată în izolare, Anamaria Prodan a fost impresionată de gestul lui Becali.

„E adevărat! M-a impresionat tare mult. A avut grijă de mine ca de copilul lui. E un om extraordinar”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru Prosport. Într-o declarație oferită pentru Playtech.ro, impresara de jucători a vorbit despre simptomele pe care le-a avut după infectare.

Problemele Anamariei Prodan au început după ce a participat la o şedinţă a conducerii clubului Hermannstadt. După scurta vizită la Sibiu, soţia lui Laurenţiu Reghecampf a început să simtă dureri de cap, iar febra a început să crească. Motive suficiente pentru a face testul pentru coronavirus, care a şi ieşit pozitiv. Imediat după, Anamaria Prodan a intrat în izolare şi spera că nu vor apărea probleme. Se pare însă că boala o pune la o serioasă încercare.

Anamaria Prodan a spus că are și un motiv de liniște după ce a fost testată pozitiv. Nu a intrat în contact cu copiii ei, care se aflau la aeroport și veneau acasă. A aflat la timp pentru a se izola și a nu își pune familia în pericol.

„Am avut noroc că mi am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului în pat”, a declarat duminică Anamaria Prodan pentru Playtech.ro.