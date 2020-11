Ce fac și cum arată “cuscrii” Andreei Esca. Imagini rare cu Mario Fresh și părinții lui

Cum arată și cu ce se ocupă părinții lui Mario Fresh? Iată detalii despre viața „cuscrilor” Andreei Esca! Imagini cu cei care l-au crescut pe iubitul fiicei vedetei de la Pro TV.

Mario Fresh se descurcă deja de ani buni de unul singur. Acesta s-a mutat din orașul natal de dragul carierei sale și a unui viitor așa înfloritor precum îl și are. Părinții lui au ales să locuiască departe de tânăr chiar și pe timpul pandemiei. S-a aflat că Michi și Claudia Gălățanu au dorit o viață nouă, așa că s-au mutat și au pus bazele unei afaceri în Tenerife, într-o insulă exotică unde cei mai mulți revin cu drag, dar în vacanță. Familia solistului a luat decizia asta în urmă cu câțiva ani, semn că e clar că nu le-a mers deloc rău pe plan financiar, cel puțin în ultimii ani. Deși depărtarea e dureroasă, fiul adoptiv al lui Alex Velea a descoperit ușor viața, a trecut prin diferite provocări, și-a învățat lecțiile, iar acum îi prind numai bine.

”Ei au decis să își cumpere o casă în Spania, mai exact în stațiunea Tenerife, și să renunțe la viața din țară. Au considerat că acolo vor reuși din punct de vedere profesional să își clădească un viitor mai bun atât pentru ei, cât și pentru copii. Și-au deschis și un business și speră ca lucurile să decurgă conform… planului. Mai vin și prin Iași, chiar acum sunt aici, au venit să îl vadă pe fiul lor, însă, de stabilit, s-au stabilit acolo, cel puțin pentru viitorii ani”, au povestit apropiații familiei lui Mario Fresh, potrivit celor de la wowbiz.ro.

„În mai 2016, când Alex Velea a lansat piesa „Ziua mea”. Eu știam că urma să mergi la șlansareț și ți-am spus că, dacă este Mario acolo, să mă chemi, pentru că mie îmi plăcea de Mario ca artist. M-ai sunat și m-ai anunțat că Mario este acolo, așa că am venit imediat. Acolo, ai pus-o pe Antonia să-mi facă cunoștință cu el și am stat de vorbă cu el toată seara. Când am plecat, m-a întrebat care este contul meu de Instagram și dacă vreau să îmi dea numărul lui sau dacă vreau să i-l dau eu pe al meu. Eu, fără să mă gândesc, nu i-am dat numărul meu, doar l-am luat pe al lui, ceea ce a însemnat apoi că eu trebuia să îi dau prima mesaj. După ce am vorbit o vreme prin mesaje, am ieșit la întâlniri și așa ne-am îndrăgostit”

Alexia Eram