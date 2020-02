Ce fac azi foștii colegi ai lui Smiley. Din ce trăiesc membrii trupei Simplu

Dacă Smiley apare frecvent pe micile ecrane, restul trupei din care a făcut parte a rămas în umbra. Cu ce se ocupă ceilalți membrii ai formației Simplu? Din ce își câștigă aceștia banii? Artiștii au povestit cum arată o zi din viața lor.

Cu ce se ocupă membrii trupei Simplu?

Trupa Simplu a făcut ravagii, piesele lor fiind ascultate și acum de generația care a crescut pe șlagărele acestora. Fanii au fost extrem de dezamăgiți atunci când au auzit că în 2011 și-au spus adio și au decis să meargă pe drumuri separate. Fiecare și-a făcut o carieră pe cont propriu. Dacă pe Smiley și CRBL i-am regăsit de-a lungul timpului în diferite proiecte, pe restul cântăreților și dansatorilor nu. Cu toate astea, ei nu au stat degeaba, doar că au fost niște prezențe mai discrete.

„Ne-am gândit că este cazul ca în vara asta să lansăm o nouă piesă marca Simplu. Cu toţii am convenit că Smiley trebuie să îşi facă timp pentru asta. Am rămas uluiți la concertul cu Smiley, de pe 1 martie (Sala Palatului n.r.), după ce am ridicat publicul în picioare, de parcă nu am fi luat vreodată o pauză”, mărturisea Taz, fondatorul trupei Simplu, în 2014, pentru click.ro. Cel cunoscut drept Omu’ Negru a susținut că lucrează pentru MediaPro Music, la distribuția digitală și impresariază artiști extrem de cunoscuți precum: Dorian Popa, Alina Eremia sau Anya. „Însă, încă mă mai țin de dans și mă văd constant cu băieții de la Simplu, de două ori pe săptămână, la Taz, la sală, unde ne mai antrenăm”, susține sursa citată.

„Am vrut să lucrez cu oameni pregătiți de mine”

Francezu’ a povestit că desenează și că aplică arta aceasta în orice domeniu: tatuaje, mobilă, decorațiuni, haine personalizate, etc. Piticu’a spus și el, pentru sursa citată, că nu s-a lăsat de dans. Mai mult decât atât, ține cursuri de street-dance cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani.