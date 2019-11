Ce fac Antonia și Alex Velea, imediat ce lasă copiii la grădiniță. Artista a recunoscut tot

Antonia, Alex Velea și cei doi copii ai lor sunt una dintre cel emai iubite familii din showbiz-ul de azi. Cu toate că cei doi sunt artiști, așa că au un timp foarte scurt în care să se ocupe de ei, au grijă ca de fiecare dată să-și aloce câteva momente de liniște și relaxare. Ce fac după ce își duc băieții la grădiniță?

Ce fac după ce își duc băieții la grădiniță? Antonia a recunoscut

Fanii celor doi artiști îi apreciază pentru că arată impecabil atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Cei doi, deși au doi copii și au un timp limitat, mereu își găsesc un moment în care să se bucure de compania celuilalt, dar și să aibă grijă de ei. Antonia este cunoscută drept una dintre cele mai frumoase românce, iar Velea este și el un bărbat foarte apreciat. Cu toate că solista are la activ trei nașteri, arată impecabil. Ea are grijă la alimentație, deși își mai face din când în când poftele, dar merge regulat și la sală. Tânăra mămică îl are aproape mereu pe cel care i-a oferit doi copii. Alex o antrenează și o ajută să respecte dieta aleasă.

„Le-ai spus pe ambele. Am o dietă și merg la sală împreună cu Alex. Și mă mai întreabă oamenii când am timp de toate acestea. E foarte simplu! Nu e ca și cum stau toată ziua la sală, poți să îți iei o oră din viața ta. Ducem copiii la grădiniță și după ce îi ducem mergem la sală dimineața”

Antonia (Sursa: viva.ro)

Cum arată meniul vedetei?

Întrebată ce are voie și ce nu are voie să mănânce, artista a spus că dieta sa exclude grăsimile. Mai mult decât atât, Antonia a mărturisit că cel mai des alege să mănânce carne la grătar, pui, mușchi de vită și orez sau legume ca garnitură.