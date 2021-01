Smiley s-a hotărât să facă un experiment, pentru o perioadă de 21 de zile, la început de an. Cântărețul, care mai are aproximativ două luni până când își va ține în brațe primul copil, a reușit să-i provoace un șoc iubitei lui, Gina Pistol, în urma deciziei pe care a luat-o.

Smiley a anunțat la începutul acestui an că vrea să urmeze o dietă deosebită, pentru 21 de zile, cu fructe și legume, dar și alte alimente pe care le-a introdus în categoria ”fresh”. Zis și făcut! Cântărețul, care se pregătește să devină tată, n-a pierdut timpul. S-a apucat imediat de treabă. A început să mănânce kiwi, despre care a aflat că bate portocala în conținutul de vitamina C.

”Acum, la început de an, sunt hotărât să am un stil de viață cât mai sănătos. Timp de 21 de zile voi mânca zilnic câte un produs FRESH. Fresh nu înseamnă numai fructe și legume. Urmăriți-mi aventura pe stories zilele următoare. Încep cu kiwi, cică are mai multă vitamina C decât o portocală. Chiar, de când n-am mai mâncat…”, și-a anunțat Smiley fanii, la început de an.