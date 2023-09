Ce etnie ar avea Cristi Borcea. Fiul Mamei Omida, dezvăluiri de zile mari: „De aici i se trage”

Fiul Mamei Omida a dezvăluit ce etnie ar avea Cristi Borcea! Fostul investitor al lui Dinamo are nu mai puțin de 9 copii cu trei femei, ceea ce a atras atenția lui Viorel Motoi.

Ce etnie ar avea Cristi Borcea

Cristi Borcea este un personaj foarte cunoscut în România. Milionarul este implicat în afaceri serioase și este cunoscut ca fiind un adevărat admirator al sexului frumos. A fost căsătorit de trei ori și are în total nu mai puțin de nouă copii.

Prima sa soție a fost Mihaela Borcea, alături de care a stat ani de zile și cu care și-a clădit imperiul pe care îl are acum. Cea de-a doua soție a sa a fost Alina Vidican. cei doi au trăit o poveste frumoasă de dragoste chiar din timpul căsniciei cu Mihaela Borcea. Au fost amanți ani de zile și într-un final s-au căsătorit religios. Cristi Borcea a renutat și la cea de-a doua soție pentru a se arunca în brațele Valentinei Pelinel, cu care este căsătorit și în prezent.

”De aici i se şi trage”

Ei bine, invitat într-o emisiune de televiziune, fiul Mamei Omida a vorbit despre Cristi Borcea și despre pasiunea sa pentru femei frumoase. Viorel Motoi (zis Gongoi), fost lider al romilor, a afirmat în emisiunea lui Dan Capatos că știe de ce face Cristi Borcea atât de mulți copii.

”Dacă v-aţi uita în arborele genealogic al soţului ei, aţi găsi ADN-ul lui Cristi Borcea. Vă spun eu, este ţigan 100%, vă garantez. De aici i se şi trage. Noi avem nevoie de o femeie la cinci ani. Aşa suntem noi. Va lăsa femei până îşi va pierde virilitatea. Atunci se va termina totul. Noi ţiganii suntem egoşti în dragoste. Vrem să ni se ierte toate greşelile, chiar dacă noi suntem infideli”, spunea Viorel Motoi în anul 2016.

S-a luat de ministrul Internelor

Interlopul Gongoi s-a făcut remarcat și în anul 2020, la priveghiul lui Emi Pian. Atunci l-a tras la răspundere pe ministrul Internelor de la acea vreme, pe Marcel Vela.