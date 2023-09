Câți copii are Cristi Borcea, de fapt. De ce afaceristul are „în întreținere peste 50 de persoane”

Nu mai este niciun secret că fostul acționar Dinamo este un mare cuceritor. Mai sincer ca oricând, afaceristul a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viața sa. Câți copii are Cristi Borcea, de fapt, și de ce spune că are „în întreținere peste 50 de persoane”.

Este cunoscut drept unul dintre marii cuceritori din showbiz-ul românesc. Patru femei l-au făcut tată, iar poveștile de dragoste pe care le-a trăit au devenit subiect intens dezbătut în platourile emisiunilor TV.

Cristi Borcea a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, cu care are trei copii, Patrick, Melissa și Angelo. A doua sa soție a fost Alina Vidican, care i-a dăruit doi copii, George Alexandru și Gloria.

În timpul mariajului cu Vidican, afaceristul a avut o idilă cu avocata Simona Dana Voiculescu, relație din care a venit pe lume Andreina Carolyn Christine.

Femeia alături de care și-a regăsit fericirea este Valentina Pelinel, care i-a oferit două fiice și un fiu: Milan, Indira Maria și Rania Maria.

În total, Cristi Borcea are nouă copii. Invitat la podcastul Fiță cu Adiță, afaceristul a dezvăluit că are în întreținere, de fapt, 50 de persoane.

„Nu aș vrea să facă calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru 9 copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone.

Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanent. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a spus Cristi Borcea în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”.