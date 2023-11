Ce este metoda Theta Healing, pe care o folosește Ilinca Vandici și după divorț: ‘Am găsit ajutor în cadrul terapiei’

Ilinca Vandici dezvăluie secretele fericirii și echilibrului după divorț, printre acestea regăsindu-se terapia Theta Healing și punerea sa pe primul loc. Prezentatoarea „Bravo, ai stil!” a vorbit deschis despre perioadele de depresie și redescoperirea sinelui în cadrul unui interviu, dar și despre bucuria de a fi mamă. Cum se simte acum?

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”, a împărtășit recent publicului său despre perioada post-divorț și modul în care a găsit echilibrul interior și fericirea în viața sa.

După șase ani de căsnicie cu Andrei Neacșu, Vandici vorbește deschis despre cum a depășit această perioadă dificilă și cum a învățat să se pună pe primul loc în propriul său univers.

Prezentatoarea de televiziune consideră că aspectul fizic și starea interioară sunt strâns legate, iar după încheierea încă unui sezon al emisiunii „Bravo, ai stil!”, Ilinca se bucură de o binemeritată pauză.

În interviul acordat, ea a vorbit despre momentele de depresie cu care s-a confruntat, accentuând că acestea au început în momentul în care a devenit mamă, dar și despre ajutoarele pe care le-a primit din partea celorlalți.

Este vorba aici de depresia post-natală, despre care am ales să vorbesc deschis în mai multe episoade pe canalul meu de YouTube, și am avut surpriza să primesc atât de multe mesaje din partea celor care mă urmăresc, care au experimentat depresia sunt o formă sau alta.

”Personal, am vorbit deschis de fiecare dată despre episoadele prin care am trecut, despre lucrurile pe care le-am simțit, tot din dorința de a da curaj și altora să se deschidă.

Pentru a-și regăsi liniștea, Ilinca Vandici a adoptat diverse metode, printre care se numără și terapia Theta Healing. Ea a subliniat importanța autocunoașterii și a curajului de a analiza și vindeca rănile interioare pentru a evolua pe plan personal și social

”Consider că e esențial pentru mine să mă cunosc, să mă analizez, să am curajul să-mi văd rănile, să le accept, să le vindec și să evoluez. Da, sunt în această călătorie de câțiva ani, am descoperit și tainele metodei theta healing, unde am și urmat cursuri de formare.

Nu-mi place să dau sfaturi, să încurajez pe nimeni în anumite direcții, aleg doar să spun ce funcționează pentru mine, ce am descoperit nou, ce mi-a făcut mie bine, iar apoi oamenii decid singuri dacă sunt deschiși să încerce sau nu”, a declarat prezentatoarea TV, pentru okmagazine.ro.