Ce este mai bun pentru organism, cafeaua sau ceaiul negru? Iată ce au descoperit oamenii de știință

În teorie, cafeaua și ceaiul negru au beneficii similare. Ambele conțin cafeină și, la prima vedere, te ajută să-ți sară somnul. În practică, comparație dintre ele este mai complexă.

După apă, ceaiul este cea mai consumată băutură din lume. Estimativ, conținutul de cafeină, desprins din teină, dintr-o ceașcă de ceai negru fermentat este similar cu cel dintr-o ceașcă de cafea la filtru sau instant (ness). În cazul în care ai o problemă cu cafeaua și nu o poți consuma, aceasta reprezintă o alternativă foarte bună.

Nu toate ceaiurile negre sunt la fel, din prisma conținutului de cafeină conținut. Acesta variază în funcție de procesul prin care s-a obținut ceaiul, prin uscare sau fermentare. Același procedeu determină catechina. În privința efectelor, teina este cunoscută pentru efectul energizant, în timp ce catechinele au o acțiune antioxidantă semnificativă.

Potrivit Abecedarului de nutriţie, coordonat de prof.dr. Nicolae Hâncu, medic primar de diabet, nutriţie şi boli metabolice, ceaiul negru fermentat conţine între 25 şi 100 miligrame de cafeină la o cană şi are o acţiune antioxidantă redusă, în timp ce ceaiul verde şi cel alb au o acţiune antioxidantă puternică şi un conţinut redus de cafeină: între 8 şi 16 miligrame la o cană primul şi 1 miligram la o cană cel de-al doilea. Aceste detalii ar trebui să te ajute să știi către ce să te orientezi la raftul din supermarket, când ești în căutarea unui ceai noi.

Dacă nu era evident, ceaiurile puternice sunt recomandate dimineața sau în prima parte a zilei. Pe de altă parte, ceaiul verde sau cel alb pot fi consumate oricând. Datorită conținutului ridicat de zinc și fier, ceaiul verde se recomandă femeilor gravide.

Raportat la cafea, ca referință, o singură lingură conține 60 de miligrame de caferină. În formă lichidă, un espresso de 60 de mililitri conține 60 de miligrame de cafeină. Cu toate acestea, acea formă de cafea nu are cel mai mare volum de cafeină per cantitate. Apogeul este cafeaua instant sau la filtru, într 105 – 180 de miligrame. În funcție de dimensiune un espresso poate varia între 74 și 145 de miligrame. Cafea decofeinizată are și ea un pic de cafeină, dar conținutul este între 5 și 10 grame.