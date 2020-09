Ce este Google Scholar și cum poate fi utilizat, odată cu începerea noului an școlar

Google Scholar este un motor de căutare disponibil gratuit care a apărut în urma unei discuții dintre Alex Verstak și Anurag Acharya și permite utilizatorilor să caute copii digitale sau fizice de articole, fie online fie în biblioteci.

Academic Google/ Google Scholar: funcționare, istoric, algoritm de clasare. Ce este și cum poate fi folosit motorul de căutare odată cu începerea noului an școlar

Google Scholar este un motor de căutare gratuit, care oferă căutare de tip text-integral de publicații științifice în toate formatele și disciplinele. Sitemul funcționează din luna noiembrie a anului 2004, inițial în starea beta. El include cele mai multe reviste online din America și Europa a celor mai mari publicații științifice și este similar în funcționare cu Elsevier, CiteSeerX și cu getCITEDun. Sloganul ”Stand on the shoulders of giants” (Stați pe umeri de giganți) este luat dintr-un citat enunțat de fizicianul Isaac Newton.

În anul 2006, ca răspuns la lansarea Windows Live Academic Search de către Microsoft, concurent pentru Gooogle Scholar, a fost pusă în aplicare funcția import folosind manageri de citări bibliografice. Un an mai târziu, Acharya a anunțat că Google Scholar a început un program de digitalizare și găzduire de articole de ziar, în afară de Google Books.

În 2011, sistemul elimină trimiterea la panoul superior al noului site Google.com, făcând accesarea mai dificilă. În anul 2012, a fost adăugată caracteristica individuală Google Scholar. Anume, persoanele conectate pe un cont Google cu o adresă de bună credință, legată de o instituție academică, pot crea propria lor pagină dând domeniile lor de interes. Mai mult, o particularitate introdusă în luna noiembrie a anului 2013 permite utilizatorilor autentificați salvarea rezultatelor căutărilor în ”biblioteca Google Scholar”, o colecție personală.

Cum poate fi utilizat Google Scholar

Indexul Google Scholar permite utilizatorilor să caute copii digitale sau fizice de articole, online sau în bibliotecă. Rezultatele căutărilor ”științifice” sunt generate folosind link-urile de la ”articole de ziar integral-text, rapoarte tehnice, preprinturi, teze, cărți și alte documente, inclusiv pagini web”. Dat fiind că cele mai multe dintre rezultatele de căutări științifice au link-uri către articole de ziar comerciale, cei mai mulți utilizatori au acum posibilitatea de a avea acces la articolul rezumat, cu o cantitate mai mică de informații importante despre articol.

Pentru restul, utilizatorul trebuie să plătească. Datorită funcției ”cited by”, indexul oferă acces la rezumate de articole care au fost menționate în articolul văzut. De asemenea, datorită funcției ”related articles”, motorul de căutare oferă o listă de articole similare clasate după modul de asemănare între aceste articole cu privire la rezultatele inițiale, dar ținând cont de importanța fiecărui material.

Motor de căutare pentru materiale școlare

Chiar dacă majoritatea bazelor de date academice și motoarele de căutare permit utilizatorilor să selecteze unul dintre factori, la rang de rezultate, Google Scholar clasează rezultatele folosind algoritmul de clasament combinat, ce acționează „având în vedere textul integral al fiecărui articol, autorul, publicația în care articolul apare și cât de des a fost citat acesta în literatura academică”.