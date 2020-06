Creștinii ortodocși prăznuiesc, astăzi, duminică 7 iunie 2020, Rusaliile. Această sărbătoare are loc în fiecare an, la 50 zile după Sfintele Paști. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh. Sărbătorirea Rusaliilor este foarte importantă pentru toți creștinii, pentru că în această zi se fac pomeni pentru sufletele celor adormiți.

Ce este bine să dai de pomană de Rusalii

După cum transmite site-ul CrestinOrtodox.ro, Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor şi Duminică mare, este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc şi cu care se încheie descoperirea faţă de lume şi de creaţie a lui Dumnezeu, Cel în treime.

Această sărbătoare este considerată sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine, deoarece în această zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Ziua Cincizecimii

Pe când Sfinţii Apostoli se aflau în Ierusalim, după ce au fost martori la Înălţarea la cer a Mântuitorului, Fiul Omului şi Fiul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt S-a pogorât într-o zi de duminică, în chip de limbi de foc:

„Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună la un loc. Şi fără de veste s-a făcut în cer un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau. Şi limbi ca de foc li s-au arătat, împărţite, şi au şezut pe fiecare din ei. Şi s-au umplut toţi de Duh Sfânt şi au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi”.

Ce este bine să dăm de pomană de Rusalii, de sufletele celor adormiți?

De Rusalii, în unele sate din Bucovina, aceste tradiții a ”Moșilor Rusalii”, încep încă de dimineață, pomenile fiind împărțite vecinilor. Aceste pomeni constau în:

vase de lut

căni

străchini și vase de lemn (cofe), împodobite cu flori și umplute cu lapte, vin sau apă sau fructe.

Ritualul de pomenire a celor adormiți

Întreg ceremonialul de pomenire și întreg ritualul are loc în special în cimitire, acolo unde au fost curățate și împodobite mormintele din timp, cu lumânări care ard pentru sufletele celor trecuți în neființă.

Conform tradiției, de bogăția pomenilor și de respectarea ritualului, depinde întoarcerea în morminte fără incidente, a sufletelor celor morți, care, umblă libere pe pământ, încă de la Înviere.