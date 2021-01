Ce dramă trăiește Zanni de la Survivor România și ce mesaj a transmis tânărul fostei sale iubite, după ce acesta a devenit cunoscut.

Hubert Edmond Zannidache, așa cum se numește artistul, a trecut printr-o dramă în urmă cu câțiva ani. Tânăra alături de care forma un cuplu l-a trădat. Suferința a fost prea mare, iar cei doi s-au despărțit la momentul respectiv. Însă, în mod suprinzător, artistul o mai iubește pe fosta lui parteneră, iar după ce a devenit cunoscut i-a transmis chiar si un mesaj tinerei. Artistul a dezvăluit ceea ce i-a transmis fostei iubite, dar a făcut cunoscută și reacție tinerei, după ce aceasta a primit mesajul lui Zanni.

Concurentul de la Survivor România 2021, Zanni și-a povestit drama prin care a trecut în trecut, și care l-a marcat pe viață. Tânărul a ales să-și deschidă sufletul în fața tuturor prin intermediul canalului de YouTube deținut de Pepe. Acesta a povestit despre momentul în care a început marea lui tranformare, referindu-se la despărțirea de fosta lui iubita. Atunci tânărul ar fi fost dat afară din casă de femeia pe care, susține el, încă o mai iubește.

“Am zis la un moment dat că n-o să mă îndrăgostesc niciodată, că e greu… Până acum, n-am avut nici o relație. M-am îndrăgostit o singură dată în viața mea, la 17 ani, de aceea nu o pun pentru că eram copil. Am început să fiu ceea ce sunt acum de la 18-19 ani. Cu un an înainte nu existam, atunci m-au dat afară din casă și atunci s-a întâmplat toată magia, transformarea mea”, a povestit Zannidache în cadrul emisiunii “BarOnline”, moderată de Pepe.