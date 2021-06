Ce dramă pentru Jean Paler. Ce a pățit artistul, nu i-a fost rușine să povestească

Deși Jean Paler este tot timpul cu zâmbetul pe buze, comediantul nu a avut o viață tocmai ușoară. Astfel că în vremea comunismului, acesta ajunsese chiar să muncească cot la cot cu pușcăriașii.

Astfel, puțini știu că Jean Paler a muncit la construirea Transfăgărășanului. Jean Paler a avut o viață grea pe atunci, riscând să își piardă viața în orice moment, așa cum s-a și întâmplat cu mulți dintre colegii săi, care lucrau cu dinamită. Tot Jean Paler a spus că nu mai merge pe Transfăgărășan deoarece are numai amintiri neplăcute.

„Un an și trei luni am muncit pentru Transfăgărășan, am lucrat pe partea Căpățâneni. Stăteam prins în cordelină, la 80 de metri, puneam dinamită, mă pricepeam, căci făcusem școala de artificieri. Mulți colegi de-ai mei s-au dus pe copcă, pentru că adesea se surpa muntele, pleca cu tot cu bolovani, la vale. Eu băgam dinamita și să mă ascundem, aveam la dispoziție doar câteva secunde, ca să nu fiu îngropat de viu. Acolo mirosea a moarte” a spus Jean Paler pentru Impact.ro.