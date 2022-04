Ce dotări are apartamentul de 350.000 de euro al lui Cătălin Botezatu din Dubai. Românii doar visează la ele!

Cătălin Botezatu a dat lovitura în Dubai, acolo unde și-a cumpărat un apartament luxos demn de un rege. Controversatul designer român și-a echipa locuința cu dotări luxoase, la care alții doar visează sau privesc prin reviste. Cum arată apartamentul de 350.000 de euro al creatorului de modă de pe meleagurile celor bogați.

În ultimii doi ani, Dubai a devenit cea mai populară destinație a românilor care își doresc să petreacă un sejur de vis sau să își cumpere o locuință de lux. Tot mai multe vedete din showbizul românesc optează pentru a-și achiziționa o casă sau apartament în cel mai popular oraș din Emiratele Arabe Unite.

Cunoscut drept tărâmul bogaților, Dubaiul oferă turiștilor posibilități multiple din punct de vedere profesional, fiind recunoscut pentru o piață diversificată în domeniul afacerilor și pentru viața sa luxuriantă de noapte.

Recent, designerul Cătălin Botezatu și-a cumpărat un apartament de 5 stele în inima orașului Dubai, locuință ce valorează nici mai mult, nici mai puțin decât 350 de mii de euro, o investiție de care creatorul de modă este extrem de mândru.

Are un dressing mare, o baie mare, un living încăpător, niște dormitoare. E foarte important pentru că apartamentele cumpărate acum vor avea o valoare extrordinară peste doar câteva luni doar, sunt ofete de nerefuzat”, a mărturisit Cătălin Botezatu la Antena Stars, acum câteva luni.

„Este la etajul 54, are un view către ocean, dar și partea de oraș. La ultimul etaj e o grădină tropicală superbă, unde plouă, unde sunt păsări care zboară, sunt piscine artificiale, magazine, săli de evenimente, aș putea spune că următoarea prezentare o fac la mine acasă.

Fostul jurat de la Bravo, ai stil! și-a achiziționat un apartament la etajul 54 al unui bloc pretențios din Dubai. Cătălin Botezatu a detaliat ce dotări are casa sa de lux.

Locuința are o vedere către ocean, iar la ultimul etaj al blocului te poți bucura de o grădină tropicală ce îți taie răsuflarea. Apartamentul din Dubai al designerului are un dressing pe măsura unui rege al modei, living, bucătărie, baie și câteva dormitoare.

„Vreau să deschid un magazin multibrand de designeri români din septembrie, în mai multe Emirate. Deocamdată am văzut spații de magazine și am avut diferite întâlniri cu arhitecți. Am îmbinat utilul cu vacanța”, a completat designerul.