Ce dorință are Simona Halep înainte de a se lăsa de tenis. Fostul lider mondial s-a întors, miercuri, în România, după o lună petrecută pe continentul de la Antipozi. Ea a pierdut în optimile primului turneu de Grand Slam al anului în fața franțuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), scor 4-6, 6-3, 4-6.

Simona Halep a coborât până pe locul 23 în ierarhia WTA, dar consideră că prestația din Australia a fost una bună și că se simte foarte bine după „maratonul” australian.

„Mă simt foarte bine după Australia şi am încredere că o să fie un an ok, dar nu am aşteptări la rezultat, am aşteptări să joc eu bine, să mă simt bine şi să dau tot ce am mai bun, pentru că am ajuns la o vârstă la care nu mai există presiunea rezultatului, doar să încerc să fac cât se poate de bine”, a spus Simona Halep la revenirea în România.