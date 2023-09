Ion Ion Țiriac trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu jucătoarea de tenis Sorana Cârstea după ce și-a părăsit soția, pe Ileana Lazariuc, cu care are doi copii. Acum s-a aflat ce diferenţă de vârstă este, de fapt, între Ion Ion Țiriac şi Sorana Cîrstea. E mai mare decât te aşteptai.

Ion Ion Țiriac, fiul miliardarului Ion Țiriac, care deține complexul Stejarii Contry Club de la marginea Bucureștiului, are o poveste de viață complicată.

Tânărul Ion Ion Țiriac s-a remarcat prin relațiile amoroase în care a fost implicat, iar de ceva vreme se iubește cu jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea.

Între cei doi există o diferență de vârstă considerabilă. Cei doi și-au început relația de iubire imediat după divorțul fiului magnatului de Ileana Lazariu cu care are împreună doi băieți. Despre relația lui Ion Ion Țiriac s-a aflat după mai mult timp, cei doi ținându-și dragostea ascunsă.

Acum s-a aflat că între Țiriac jr. și Sorana Cîrstea este o diferență de vârstă de 13 ani. Astfel, fostul soț al Ilenei Lazariuc va împlini în curând vârsta de 46 de ani, în timp ce sportiva va împlini 33 de ani.

Jucătoarea română de tenis nu pare a avea o problemă cu asta, la fel nici partenerul său mai în vârstă. Însă, în lumea mondenă circulă niște zvonuri că cei doi ar avea unele probleme în cuplu.

Sorana Cîrstea nu postează niciodată fotografii cu tânărul om de afaceri pe rețelele sociale, astfel că chipul lui Ion Ion Țiriac nu apare în niciuna dintre imaginile pe care aceasta le-a încărcat de-a lungul timpului pe internet.

De partea cealaltă, Ion Ion Țiriac nu a făcut lumină asupra divorțului dintre el și Ileana Lazariuc, mai ales că cei doi au și copii. Moștenitorul imperiului Țiriac și-a anunțat oficial despărțirea de Ileana Lazariuc printr-o postare făcută pe rețeaua socială Instagram, dar anunțul ar fi fost făcut la doi ani de la separarea de fapt, scrie presa mondenă.

”Din dorința de a reduce la tacere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre. Am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri.