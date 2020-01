Scandalul momentului în showbiz. Transsexualul Delia Rexha dezvăluie tot ce s-ar fi întâmplat între ea și Marius Elisei. Ce i-a arătat într-o filmare soțul Oanei Elisei?

Marius Elisei, soțul Oanei Roman, a intrat într-un mare scandal în care este implicat și transsexualul Delia Rexha, fosta iubită a lui Nicolae Guță, care nu este străină de lumea showbizului autohton.

Delia susține că între ea și Marius Elisei există o aventură care ar fi început în momentul în care bărbatul i-a scris pentru prima dată, în urmă cu câteva luni, de pe un cont fals de Facebook. Până în prezent, cei doi ar fi avut mai multe conversații care ar fi culminat cu o invitație la București a lui Marius către Delia. Aceasta nu putea să se deplaseze către Capitală, astfel că urma ca soțul Oanei Roman să o viziteze la Timișoara, acolo unde transsexualul locuiește.

Idila s-a încheiat acum câteva zile, în urma unei conversații pe care au avut-o, ce a fost presărată cu replici acide. Marius ar fi blocat-o pe Delia pe toate rețelele de socializare fără să îi dea vreun motiv.

Marius s-a eschivat, dar a vorbit cu presa. Soțul Oanei Roman a spus pentru Antena Stars că se afla într-o stare de ebrietate avansată și ”îi ardea de glume, de show”, menționând că ”eu sunt pe fete, nu pe băieți, ca să fim clar înțeleși”, a concis Elisei. Pe de cealaltă parte, glumele și show-ul nu au venit la țintă, Delia declarând pentru Spynews că totul părea serios între ei.

„Mi-a scris, stai să mă uit la dată… mi-a scris acum câteva zile. Dar înainte de acum câteva zile, mi-a scris acum vreo lună de zile de pe un al cont de Facebook. Nu am știut cine este și i-am acceptat. Apoi a zis că este Elisei, soțul Oanei Roman și i-am zis: < > Și a zis: < > Și mi-a dat camera și am văzut că e el, că și-a arătat jumătate de față.

M-am trezit, mi-am băut cafeaua și atunci mi-a scris și atunci am și vorbit. Și dacă am vorbit un minut că a zis:<< Ok, hai că vine!>> Cum ar veni că vine Oana. Și a închis că să nu îl prindă pe el. A zis că relația dintre ei doi nu mai merge. Și eu l-am întrebat de ce nu mai merge și de ce nu mai vrea să fie cu ea și a zis că relația nu mai merge de vreun an de zile”, a spus transsexualul Delia Rexha.