Ce declarație a făcut Dani Oțil după 3 luni de la nunta cu Gabriela Prisăcariu. I-a uimit pe toți

Dani Oțil surprinde cu o declarație deosebită venită la 3 luni de la nunta cu Gabriela Prisăcariu. Cum a reușit prezentatorul de televiziune de la Antena 1 să uimească pe toată lumea? Fanii au râs în hohote.

Dani Oțil, declarație despre soția sa la 3 luni de la nuntă

Deși puțini îl mai vedeau pus la casa lui, iată că Dani Oțil a luat ‘ultimul tren’, așa cum a declarat de nenumărate ori, iar acum se bucură de statutul de soț și viitor tată. Matinalul de la Antenă nu oprește să surprindă pe toată lumea cu detalii noi din viața sa.

Colegul de platou al lui Răzvan Simion a făcut o postare pe rețelele de socializare în stilul său caracteristic și i-a făcut pe toți să râdă copios. El a postat o imagine cu soția sa înainte de a rămâne însărcinată și una după ce a rămas gravidă cu băiețelul ce mai are foarte puțin până să vină pe lume. Pe imagine a scris: „ce comanzi și ce privești”.

La descriere a mai adăugat încă un mesaj care i-a făcut pe unii să se amuze. „Atenție la comenzile online. Eu m-am ars pe viață”, a scris Dani Oțil în dreptul colajului cu fotografii cu partenera sa.

Gabi s-a pozat în aproape aceeași ipostază, dar la luni distanță, lucru care se vede din dreptul burticii sale care crește necontenit. Oamenii i-au înțeles sarcasmul și au dat curs unei serii de comentarii în aceeași notă.

„Dar te-ai ars frumos!!!/ Te ai orientat bine. E genul de femeie care nu se îngrașă nici cu vârsta, nici după 1,2 sarcini. Bravo/ Eeee dar și când se livrează comanda completa, sa vezi atunci bucurie și emoție unicată!

Sa va bucurați maxim de toate momentele de acum și cele ce vor urma, pt ca toate sunt o binecuvântare!/ Așa să te tot arzi./ Eu zic că ești pe Bonus 🤣 să comanzi un produs și să primești două, cam rar!”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Cum se simte soția sa?

„Înainte de sarcină aveam 60 kg, acum am 70. Nu am exagerat niciodată cu mâncarea, iar înainte de sarcină am făcut sport”, a mărturisit vedeta. „V-ați căsătorit pentru că ai rămas însărcinată sau era în plan?”, a fost curiozitatea unui fan.

„Din moment ce am primit inelul cu mult înainte de a rămâne gravidă, clar era în plan să ne căsătorim”, au fost declarațiile modelului de pe Instagram. Cea din urmă a devenit mult mai activă în mediul online de când și-a afișat relația cu matinalul de la Antenă.