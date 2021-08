Ce decizie surpriză a luat Dragoș Bucur: ‘Îmi face rău’. Actorul nu a mai suportat

Dragoș Bucur a luat o decizie surprinzătoare despre care le-a vorbit fanilor de curând.

Actorul a dezvăluit ce are de gând să facă, dar și care este motivul din spatele deciziei sale radicale.

Dragoș Bucur a decis să renunțe definitiv la rețelele sociale. Prezentatorul Visuri la Cheie nu mai postează în mediul online de ceva timp, iar fanii s-au întrebat ce se petrece cu el.

El a declarat că a decis să nu mai posteze în mediul online. Declarațiile lui vin după ce la începutul anului a declarat că nu se vaccinează și nu poartă mască.

Postarea lui a devenit virală, iar reacțiile negative au curs în lanț, internauții acuzându-l că nu ține cont de oamenii din jurul lui.

„E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat sau ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost?

Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat actorul.