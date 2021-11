Când s-a mutat Reghecampf din căminul conjugal, de fapt. Anamaria Prodan rupe tăcerea

Laurențiu Reghecampf i-a surprins pe mulți în momentul în care a spus că divorțează de Anamaria Prodan. Până la urmă și impresara a recunoscut într-un interviu că nu mai este cale de împăcare.

Într-un interviu recent, Anamaria Prodan a spus faptul că nu avea nicio idee despre ce se întâmplă cu soţul său și că nu i-a trecut prin minte gândul că în viața lui Reghecampf ar fi o altă femeie. Anamaria a spus că deşi au mai existat tensiuni în acea perioadă, Reghe nu a plecat de lângă familia lui.

„El a stat cu noi în casă până după nuntă! Noi am fost împreună în Emirate, noi am fost împreună în Dubai. Eu nu am știut că avea o amantă de genul ăsta”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru fanatik.ro .

Întrebată însă de ce anume a negat mereu problemele existente în căsnicia sa, Anamaria Prodan a explicat:

„Am negat pentru că nu știam nimic sigur, am negat pentru că nu am crezut nimic. Pentru că l-am întrebat pe Laurențiu de fiecare dată și de fiecare dată și-a cerut iertare pentru tot și a venit acasă. El a venit acasă și am făcut nunta. Am făcut o nuntă superbă, 15 ani de căsnicie în fața preotului, cu cununile pe cap, în fața altarului. Eu cred că nu poți să îți bați joc de Dumnezeu, de copii, și de o viață întreagă”.