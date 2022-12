Ce decizie a luat Bursucu, după ce și-a speriat fetița fiind îmbrăcat în Moș Crăciun. „Eu nu am talent” VIDEO EXCLUSIV

Ce decizie a luat Bursucu, după ce și-a speriat fetița fiind îmbrăcat în Moș Crăciun. Adrian Cristea, cunoscut publicului sub apelativul Bursucu, fostul coleg de platou al lui Teo Trandafir, a îmbrăcat de două ori costumul de Moș Crăciun, pentru fiica sa cea mică, Anays, în vârstă de patru ani și jumătate. Și cum micuța s-a speriat de fiecare dată, dar și pentru a nu risca să fie recunoscut, prezentatorul de la Kanal D a ales să apeleze la un… Moș profesionist, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Pentru familiile cu copii mici, pregătirile pentru sărbătoarea de Crăciun încep cu ceva timp mai devreme. Părinții intră în febra cumpărăturilor, caută cadourile potrivite și cerute de cei mici, și, în funcție de posibilități, găsirea unui Moș, care să apară pe „hornul casei”, în Ajun, cu sacul plin de daruri.

Ei bine, Adrian Cristea, cunoscut publicului sub apelativul Bursucu, fostul coleg de platou al lui Teo Trandafir, ar face orice să-și vadă copila fericită. El a apelat și-n acest an la un Moș… profesionist, după ce a reușit să-și sperie de două ori fiica, acum în vârstă de patru ani și jumătate, de fiecare dată când a îmbrăcat pentru aceasta, costumul cel roșu.

„În Ajunul Crăciunului vine Moșul, mai ales pentru fi-mea cea mică. Are patru ani și jumătate. Anul trecut a fost mai bine, acum doi ani s-a și speriat când l-a văzut. Sper ca anul acesta să reacționeze ok. Am fost moșul acum doi ani. Dar și-n primul an, când avea șase luni, când am crezut că nu se va speria, dar s-a speriat. Următorul am tot eu am fost, am zis că va fi mai bine, dar a fost mai rău.

Dar anul trecut am chemat un Moș Crăciun, i-am zis „Vino tu, că poate eu nu am talentul ăsta”. Și nu s-a mai speriat. Și acum vom proceda la fel, va veni un moș, nu o să mă mai îmbrac eu, că e destul de mare, iar dacă tatăl său nu e acasă, se va prinde”, ne-a povestit prezentatorul de la Kanal D.