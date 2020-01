Ce coșmar a trăit Cristina Țopescu, în perioada în care a lucrat la Antena 3. CTP face dezvăluiri șocante

Cristian Tudor Popescu a făcut dezvăluiri cutremurătoare după moartea Cristinei Țopescu. Gazetarul a publicat un editorial în care a scris despre reacțiile disproporționate apărute după trecerea în neființă a vedetei TV, menționând perioada în care aceasta a lucrat la postul de televiziune Antena 3.

CTP a reacționat după moartea Cristinei Țopescu

Cristina Țopescu și Cristian Tudor Popescu au lucrat împreună la Pro TV, la începutul anilor 90. Gazetarul susține, într-un editorial publicat pe site-ul republica.ro, că prezentatoarea TV avea o dorință uriașă să învețe meserie, cei doi discutând des despre cum se face jurnalismul.

Prietenia dintre jurnaliști a continuat și după ce Cristina Țopescu s-a angajat la Antena 3. Gazetarul a mărturisit că prezentatoarea TV îl suna pentru a-i cere sfatul atunci când îi era frică să nu greșească sau pur și simplu pentru a sta de vorbă. El a criticat reacțiile apărute la postul de televiziune după moartea Cristinei Țopescu.

„Frică îi era și pentru tatăl ei, o presimțire a determinat-o să realizeze ultima emisiune-interviu cu Cristian Țopescu în care m-a rugat, cu cerul și pământul, să intervin telefonic. Mai întâi am refuzat, nu voiam să mai am de a face în vreun fel cu ultimul post de televiziune în care a lucrat Cristina, propagandizat până la vomă. Am acceptat după ce mi-a povestit cât de greu îi era să reziste acolo, cum era atacată constant de șefi ai postului că nu e „pe linie”. O voiau dată afară – n-au apucat, a plecat ea.

Scriu aceste rânduri pentru că tristețea însinguratei morți a Cristinei s-a amestecat cu furia. La zisa televiziune au apărut șefi și trepăduși care au „mărturisit” despre ce bună era Cristina. Și cât sunt de afectați de dispariția ei…

Chiar și după 30 de ani de gazetărie trebuie să mai învăț că fățărnicia nu are niciodată margini.

Oare o pătrunde și până acolo unde e acum Cristina?”, a scris Cristian Tudor Popescu.