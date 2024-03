Ce conţine apa din Capitală, de fapt. Imaginile momentului cu un bucureştean care a desfăcut un boiler: „Ferească Dumnezeu! Mă întrebam de ce nu merge”

Ce conţine apa din Capitală, de fapt. Un bucureștean a rămas șocat când a desfăcut boilerul pe care îl avea la bucătărie. Pentru că nu mai mergea cum trebuie, acesta a decis să vadă care este problema. Nu mare i-a fost mirarea când a văzut ce era în boiler! Videoclipul postat de bucureaștean pe rețelele de socializare a devenit viral!

Specialiștii susțin că apa reprezintă o necesitate pentru organismul nostru, însă este important ca aceasta să fie bună pentru consum. Locuitorii marilor orașe evită să consume apă de la robinet și preferă să cumpere apă îmbuteliată. Spre exemplu, în Capitală, bucureștenii nu consumă apă de la robinet din cauza nivelului prea mare de clor.

Deși parametrii apei potabile sunt de cele mai multe ori îndepliniți, locuitorii de la oraș evită să bea apa de la robinet. Un bucureștean a scos în evidență un lucru absolut șocant, după ce a ales să-și desfacă boilerul.

Pentru că acesta nu mai funcționa atât de bine, bărbatul l-a desfăcut, dar a rămas înmărmurit. Din boiler s-a revărsat numai calcar și mizerie. Șocant e faptul că aceasta este apa potabilă pe care locuitorii Capitalei ar trebui să o consume.

„Dacă vrei să scapi de toate problemele îți instalezi 3 filtre și un dedurizator de apă și nu o sa mai ai astfel de probleme”, „Eu locuiesc la țară cu apă din fântână, care este calcaroasă și ușor să-l ierte, boilerul nu arată așa, îl curăț o dată pe an. Acolo ori nu a fost curățat de foarte mult, ori laBucuresti curg pietre pe rețeaua de apă”, „Așa e peste tot ! Nu e caz particular. O dată pe an, facem și noi…, altfel crește consumul”, „Apă pură gasesti numai la fantana dorintelor, boss ! Sau pe alta planetă”, „Peste tot este așa, nu numai în București”, au fost mesajele de la internauți.