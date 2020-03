Ce condiție i-a impus Adelina Pestrițu soțului ei. Multe femei o înțeleg perfect

Adelina Pestrițu, una dintre cele mai apreciate vedete din România, cu peste un milion de urmăritori pe Instagram, și-a găsit liniștea în brațele lui Virgil Șteblea. Vedeta declară cu fiecare ocazie că are o căsnicie fericită, dar are în același timp tăria să recunoască faptul că este geloasă atunci când apar femei în preajma soțului. În schimb, pentru moment, nu sunt motive de îngrijorare, în special pentru că bruneta pune condiții, respectate cu sfințenie de acesta.

Adelina Pestrițu se bucură de un succes formidabil ca influencer. Frumoasa vedetă a declarat că la tot pasul i-a fost alături partenerul ei de viață, Virgil Șteblea. Cei doi se înțeleg de minune, căci el acceptă faptul că mariajul cu Adelina presupune și câteva sacrificii, dar și condiții.

Mai exact, ea i-a spus încă de la început că fotografiile sunt foarte importante pentru activitatea ei, dar și faptul că dorește ca demonstrațiile de dragoste să fie dese în viața lor. Brunetei îi place să ofere și să primească flori, drept urmare și soțului i-a spus că poate renunța la multe lucruri în ceea ce o privește, dar nu la gestul care îi aduce ei plăcere.

„La multi ani!🌹 Mereu mi-a placut sa ofer si sa primesc flori. Si sotului meu i-am spus ca poate renunta la multe lucruri in ceea ce ma priveste, dar nu la acest gest🤣. 1 si 8 Martie sunt zile in care partenerii nostri pot face demonstratii de dragoste si admiratie, dar le recomand sa nu uite sa o faca si fara motiv in restul zilelor din an.