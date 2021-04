Ce compatibilitate ai cu persoana iubită, în funcție de cifra destinului. Oare vă potriviți?

Toți avem o cifră a destinului care se bazează pe data nașterii. Dacă înțelegem trăsăturile pozitive și negative ale cifrelor destinului, asta ne poate spune multe despre noi, dar și despre oamenii de care ne înconjurăm.

Ce compatibilitate ai cu persoana iubită, în funcție de cifra destinului

Cifra destinului este o energie ce influențează cine suntem și încotro ne îndreptăm în viață. Ea mai arată compatiblitatea existentă într-o relație. Cifra destinului poate să fie un număr de la 1 la 9 sau numerele maestre precum 11,22 și 33. Însă când ne referim doar la compatibilitatea numerologică, în acest caz se folosesc numai cifre simple, care se reduc la 2 (1+1), 4 (2+2) sau 6 (3+3).

Cum calculezi cifra destinului

Dacă vrei să verifici compatibilitatea dintre tine și o persoană dragă, trebuie să îi afli data nașterii. Apoi, se reduce totul la o singură cifră. Spre exemplu, dacă data nașterii este 11 august 1992, o să calculezo cifra destinului adunând 1+1+0+8+1+9+9+2. O să obții numărul 31, care se va reduce la 3+1, obținând cifra destinului 4. Fă la fel ca să-ți afli și tu cifra destinului, după care poți descoperi dacă ești compatibil sau nu cu persoana respectivă.

Dacă cifra destinului este 1

Aceștia au energie și sunt încrezători în propriile forțe. O relație cu o astfel de persoană este interesantă. Ea are și nevoie de independență, face lucrurile în felul ei, de aceea poți să simți uneori că nu ai niciun cuvânt de spus în relație. Aceste persoane au compatibilitate bună cu cei care au cifra destinului 3, 5 sau 6 și nu se înțeleg cu cei care au cifra destinului 1, 8 sau 9.

Dacă cifra destinului este 2

Dacă persoana care te interesează are cifra destinului 2, ea se descurcă bine în relații, întrucât cooperează în mod natural și are intuiție bună, ce o ajută să afle nevoile partenerlor lor. Ea este o fire sensibilă și poate aduna resentimente în timp, dacă este unica ce depune eforturi în relație. Are bună compatibilitate cu cei care au cifra destinului 4,6 și 8 și nu se înșelege cu cei care au cifra destinului 3 și 5.

Dacă cifra destinului este 3

Sunt momente frumoase în relația cu persoana care are cifra destinului 3. Are un spirit tineresc, este optimistă și comunică bine. Această persoană este pe aceeași lungime de undă cu persoane care au cifra destinului 1,5 și 9, dar nu se înțelege cu cu persoanele care au cifra destinului 2, 3, 6 şi 8.

Dacă cifra destinului e 4

Această persoană este puternică, fidelă și protectoare. Nu sunt romantice însă, dar își exprimă devotamentul prin faptul că se dedică total partenerilor. O relație cu o astfel de persoană poate fi stabilă, însă lipsită de pasiune. Se înțelege cu cei care au cifra destinului 2,7 și 8 și nu se înțelege cu cei care au cifra destinului 3,5 și 9.

Dacă cifra destinului e 5

Această persoană este sociabilă, aventuroasă și curioasă. Tinde să aibă relații de scurtă durată și nu se simte bine într-o căsătorie. Se înțelege bine cu cei care au cifra destinului 1,3 și 7, dar nu se înțelege cu persoanele care au cifra destinului 2,4 și 9.

Dacă cifra destinului e 6

Această persoană este una dintre cele mai iubitoare, protectoare și devotate dintre toate. Ea face tot ce îi stă în putere pentru a-i ajuta pe cei pe care îi iubește. O relație cu o astfel de persoană va fi romantică, însă ea poate să se neglijeze pe sine doar pentru a avea grijă de nevoile celuilalt. Se înțelege cu persoanele care au cifra destinului 1, 2, 8 şi 9, iar incompatibilitatea este cu persoanele care au au cifra destinului 3 şi 7.

Dacă cifra destinului e 7

Această persoană nu se teme să exploreze adâncurile vieții și este curios. Are și multe pasiuni, fără a fi foarte sociabilă. Îi este greu să cunoască persoane noi, iar când o face nu se dezvăluie întru totul, fapt care face dificilă o relație autentică. Se înțelege bine cu cei care au cifra destinului 4,5 și 7 și nu se înțelege cu persoana care are cifra destinului 6,8 și 9.

Dacă cifra destinului e 8

Acestă persoană este un lider puternic, își stabilește obiective mărețe și are un spirit de supraviețuitor. Va lucra din greu pentru ca relația lor să dureze, dar partenerul ar putea să nu se simtă egalul lor. Se înțelege bine cu persoanele care au cifra destinului 4 şi 6, dar nu se înțelege cu persoanele care au cifra destinului 1, 3, 5, 7 şi 9.

Dacă cifra destinului este 9

O astfel de persoană are un suflet mare și îi tratează pe ceilalți cu toleranță și compasiune. Îi inspiră pe ceilalți și joacă rolul de susținător. Are relații romantice, însă are probleme în a depăși durerile cauzate de relații eșuate din trecut. Se înțelege bine cu persoane care au cifra destinului 3,6 și 9, dar nu se înțelege cu cei care au cifra destinului 1,4, 5,7 și 8.