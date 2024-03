Ce colecţionează Lidia Buble. Obiectele la care nu te aşteptai: „Am peste 100, valorează cât o maşină”

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Îi cunoaștem piesele, care răsună la toate radiourile din România, poveștile de dragoste, dar puțini știu ce pasiune ascunsă are. Investește sume colosale în obiecte la care nu te-ai fi așteptat.

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Este iubită de o mulțime de oameni, care o apreciază pentru talentul ei, dar și pentru transparența pe care o afișează. Este foarte deschisă față de oamenii săi, însă mai există și detalii pe care nu le-a scos la iveală.

Puțină lume știe că aceasta are o pasiune pe care nu o întâlnești la mulți. Mai exact, artista o fană înrăită a păpușilor Barbie. De-a lungul timpului, ea și-a construit o colecție impresionantă de păpuși Barbie.

Cu toate că mai colecționează și rujuri și parfumuri, este clar că pasiunea sa principală se îndreaptă către aceste jucării, un interes ce datează încă din copilărie, când avea doar câteva exemplare în colecția sa.

Artista a investit considerabil în această pasiune, adunând o colecție impresionantă de păpuși Barbie de-a lungul anilor. Cu toate acestea, nu toate exemplarele au fost achiziționate de ea însăși, deoarece a primit și numeroase cadouri de la cei care știu cât de mult îi plac.

Colecția de păpuși Barbie a Lidiei Buble este împărțită între orașul ei natal, Deva, și București. De precizat, însă, că nu a mai adăugat niciun exemplar la colecție de doi ani.

„Îmi place să le văd, pur și simplu. Deși eu nu mi-am dorit niciodată să arăt ca o Barbie, îmi place să le văd pe ele. Niciodată n-o să refuz o păpușă Barbie. Am primit în fiecare an, inclusiv anul acesta de ziua mea am primit păpuși Barbie. Cred că am peste 100 de păpuși. În general cam toate sunt de colecție. Am și casă Barbie”, a spus Lidia Buble, la Fresh by Unica.