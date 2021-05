Ce colecție de bijuterii și ceasuri are Bianca Drăgușanu. Unul e mai scump decât un apartament în București

Bianca Drăgușanu deține bijuterii și ceasuri în valoare de minimum 200.000 de euro, iar în luna august a acestui ani sunt mari șanse să se mărite cu actualul ei iubit, Gabi Bădălău.

Ce colecție de bijuterii și ceasuri are Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu este o femeie independentă din punct de vedere financiar. Ea și-a dorit să aibă bani și independență încă de când a intrat în showbiz. Ea are un atelier de creație, locuiește într-un duplex de lux și este una dintre cele mai dorite femei din România. Are mașini de lux și este mama unei fetițe în vârstă de cinci ani, pe nume Sofia.

Mai mult, ea este activă și pe rețelele de socializare, unde are peste un milion de urmăritori pe Instagram. Ea semnează contracte de imagine care îi aduc venituri considerabile, iar ceasurile și bijuteriile sunt marile ei pasiuni. Astfel, conform Cancan.ro, Bianca Drăgușanu are bijuterii și ceasuri în valoare totală de minimum 200.000 de euro. Numai cinci dintre accesoriile cu care blondina apare, de regulă, la mâna stângă, valorează aproape 150.000 de euro! Vedeta ,mai are și și bijuterii care valorează cel puțin 50.000 de euro. Piesa de rezistență a Biancăi Dragușanu în materie de ceasuri este un Audemars Piguet Royal Oak Lady, care valorează mai mult ca un apartament în București, și anume, 60.500 de euro.

Bianca Drăgușanu, nuntă de un milion de euro

Nici iubitul ei, Gabi Bădălău, cu care plănuiește nunta în august, nu se lasă mai prejos însă când vine vorba de accesorii. El a apărut, la un moment dat, cu un ceas Audemars Piguet Royal Oak Chronograph, care costă 100.000 de euro.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au pus la punct toate detaliile pentru nunta care ar urma să aibă loc în august. Cei doi plănuiescă să aibă două petreceri, una în Grecia, și alta în București. Prețul acestora s-ar ridica la suma de un milion de euro. În Grecia, cel care va întreține atmosfera va fi Florin Salam, iar în București, artistul grec, Nikos Vertis.

De asemenea, pentru ziua nunții, Bianca Drăgușanu a ales o rochie semnată de Elie Saab. Ea a primit și inelul, o bijuterie în valoare de peste 30.000 de euro, pe care a hotărât să nu o poarte, din cauza superstițiilor și din precauție.

Momentan, iubitul ei, Gabi Bădălău, nu este un bărbat liber în acte, el fiind încă căsătorit cu artista Claudia Pătrășcanu. Cei doi se află încă în plin proces de divorț.