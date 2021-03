Ce chirie se plătește pentru spațiile comerciale de la metrou. Șoc: cine încasează banii, de fapt

Cât este chiria pentru spațiile comerciale de la metrou și cine încasează banii? Iată mai multe detalii despre „mafia de la metrou”! Românii sunt șocați de ceea ce au aflat.

Bucureștiul a fost paralizat din cauza unui protest spontan al angajaților de la metrou. Sute de mii de oameni au dat nas în nas cu ușile închise din subteran, fiind nevoiți să găsească alternative pentru a călători la suprafață, lucru care i-a costat cu mult mai mult timp din cauza traficului îngreunat.

Capitala a gustat dintr-un și mai mare haos, iar autoritățile au decis să taie din salariile greviștilor plata pentru o zi din cauza evenimentului care i-a costat scump pe cei mai mulți dintre cetățeni.

Reprezentanții sindicatului au refuzat orice discuție cu Metrorex și au cerut emisia directorului și a ministrului Drulă. Protestul a început la primele ore, s-a încheiat la orele 18:30, dar metoul s-a redeschis abia la 22:00.

Cine încasează banii?

Sindicaliștii rămân interesați de protest, iar miza lor este legată de contractul de închiriere pentru spațiile comerciale de la metrou. Contractul expirat în anul 2018 prevede că 75% din chirii merg spre firma lui Ion Rădoi, liderul Sindomed, firmă care încasează jumătate din banii din publicitate, profitul fiind unul uriaș – peste 6 milioane de lei, conform datelor din 2019. Șeful Metrorex a solicitat eliberarea de urgență a spațiilor comerciale pe motiv că nu au avizul ISU și pun în pericol siguranța călătorilor.

Replica lui Rădoi: „Nu pot da oamenii afară cu buldozerul”

„Situația conflictuală consistă din 2018, când am luat act că această companie a sindicatului de la metrou nu mai are contract cu Metrorex. Nu am dorit să prelungesc acest contract, deși predeceserul meu a făcut acest lucru. Am notificat conducerii Metrorex să solicite eliberarea spațiilor în vederea reconfigurării lor și re-licitării.

Principalul motiv era că era un contract ce dura de 15 ani, care e discutabil cum a fost alocat în 2002, dar și faptul că cei care dețineau spații comerciale pentru cae plătesc o chirie de 100 pe metru pătrat/an, din care Metrorex primea doar 30%. Este hilar”, a explicat situația Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, la emisiunea ȘTIU.

Ministrul Transporturilor, declarații tranșante despre evenimentul de la metrou