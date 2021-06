Ce calificare are Ramona Olaru, de fapt. Răzvan Simion adat-o de gol, în direct la TV

Ramona Olaru este una dintre cele mai în vogă vedete de la noi. Frumoasa blondină prezintă rubrica Meteo a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Ce calificare are Ramona Olaru, de fapt

Însă, deși despre ea se știe că nu are studii legate de televiziune, ea urmând facultatea de Agronomie, deci – inginer agronom la bază -, Răzvan Simion, colegul ei de emisiune, a mai dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre ea, și anume că are certificare de patiser. Ramona Olaru a admis spusele lui Răzvan Simion.

”Da, este adevărat”, a spus Ramona Olaru.

Ramona Olaru a povestit mai demult în emisiune și despre profesia pe care a ales-o, dar nu a profesat-o niciodată până acum.

”Eu pot să îți plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe câmp, ca să nu uit de unde am plecat. Am căutat liniște. E pământ, nu am nimic. Eu vreau să plantez porumb primăvara asta și o să vorbesc cu vecinii mei. Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătură”, spunea Ramona Olaru.

Ce glumă a făcut Răzvan Simion pe seama Ramonei Olaru

De altfel, Răzvan Simion și Ramona Olaru au o relație strânsă de colegialitate și nu e de mirare că cunoaște multe detalii din viața acesteia. Mai mult, relația dintre ei merge chiar până în punctul în care matinalul își ”permite” să facă multe glume pe seama ei sau chiar să o pună în situații… inoportune. Prin urmare, recent, Răzvan Simion a povestit în emisiune ce glumă i-a făcut Ramonei, când se aflau la mare și au mers împreună la farmacie.

”Sa vezi cum am blocat-o pe Ramona. Eram la mare, am mers impreuna la farmacie si dupa ce am cumparat fiecare ce avea nevoie, am mai cerut si doua teste de sarcina. Sa vezi ce fata a facut Ramona! I-am zis farmacistei ca e pentru ea (n.red. Ramona)”, a spus Răzvan Simion, azi, la Neatza.

În ce privește activitatea ei, Ramona Olaru a fost, încă din copilărie, o fire independentă, preferând să își câștige singură banii.