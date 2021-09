Ce cadou își dorește Ioana de la Ilie Năstase. Asta înseamnă să stai bine cu banii!

Astăzi este ziua de naștere a partenerei lui Ilie Năstase. Ce cadou își dorește nespus Ioana de la bărbatul care i-a jurat credință? Fanii cuplului se așteptau la ceva deosebit de ziua ei.

Ioana Năstase este sărbătorita zilei. Partenera celebrului fost tenismen s-a distrat pe cinste câteva ore la nunta Simonei Halep, ulterior l-a luat pe soț și au plecat către casă. Ioana a vorbit în cadrul unui interviu despre cadourile pe care le primise până la acea oră și despre ceea ce și-a dorit pentru ea în această zi importantă.

Bruneta a început să se pregătească pentru nunta anului încă de dimineață, motiv pentru care a lăsat mai pe seară bucuria din dreptul aniversării sale. Partenera lui Ilie Năstase a mărturisit că nu a primit încă darurile celor apropiați, ci urmează ca peste câteva ore să se bucure de cadourile făcute de Ilie Năstase și de fiul ei.

Îmi doresc de foarte mult timp și bănuiesc că astăzi a venit ziua cea mare. Dintotdeauna am fost un om liniștit, fericit, chiar am de ce să fiu foarte fericită. Am o familie frumoasă, un băiat de care sunt tare mândră.”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars.

Amintim că cei doi au avut câteva probleme grave în cuplu în care în prim-plan a venit violența din partea bărbatului. Iată că aceștia au decis să-și mai dea o șansă, iar acum îi regăsim mai bine decât niciodată.

„Nu am apucat să o văd așa, îmbrăcată (n.r.- cu rochia de mireasă). Să fie sănătoasă! Mai are mult timp de jucat tenis, să se focuseze pe tenis că mai are mulți ani de jucat și poate să mai ia multe Grand Slam-uri.

Mă uit la Serena (n. red.- Williams) că are 39 și Simona are doar 30, deci are șanse să mai ia multe Grand Slam-uri. Nu mi-a spus nimic Simona (n.r. – cu privire la faptul că ar fi dezvăluit detalii despre nuntă). M-a întrebat un ziarist ca tine ce fac pe data de 15 și i-am zis că mă duc la Simona, nici nu mi-am dat seama

M-a rugat să-i dau o rachetă de tenis de-a mea, dar nu am avut. Sper că o să fie mai ușor. (…) Să fie sănătoasă, mai are mult timp de jucat de tenis, să se axeze pe tenis că mai are mulți ani de jucat. M-a întrebat cineva ce fac pe 15, i-am spus că mă duc la Simona.”, au fost primele declrații ale lui Ilie Năstase de la nunta Simonei Halep.