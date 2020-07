Ce cadou a primit Simona Halep de la oficialii de la Wimbledon: „M-au făcut să mă simt ca și cum aș fi acolo”

Simona Halep rămâne pentru încă un an campioană en-titre la Wimbledon, după anularea ediției din acest an. Într-un interviu oferit pentru BBC, românca a vorbit despre sentimentele pe care le-a avut după finala cu Serena Williams. De asemenea, Halep a povestit că a primit un cadou din partea organizatorilor de la All England Club. Dar și că este o onoare că timp de doi ani este campioana en-titre a unuia dintre cele patru turnee de Grad Slam.

Simona Halep, cadou din partea organizatorilor de la Wimbledon: „Câteva prosoape, o șapcă și un tricou”

„A fost precum un vis, deși mai mult al părinților mei. Fiecare jucător de tenis visează să câștige la Wimbledon, dar eu nu aveam curajul să mă gândesc la așa ceva. A fost un succes uriaș. Mama mea mi-a zis mereu că, dacă voi juca într-o finală la Wimbledon, va însemna că sunt la cel mai înalt nivel. Acum sunt campioană la Wimbledon pentru doi ani și îmi place asta. Mai am încă un an să mă bucur. Am primit câteva prosoape, o șapcă și un tricou de la organizatori, ceea ce m-a făcut să mă simt ca și cum aș juca anul acesta„, a povestit Simona Halep pentru BBC.

Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial în ultimele cinci luni, de la turneul din Dubai, din cauza pandemiei de coronavirus. Tot în interviul pentru BBC, românca a spus că ia în calcul să nu joace nici la US Open 2020. Halep a fost prezentă la Cluj, pentru un demonstrativ la Winners Open. Dar nu și-a fixat încă programul pentru partidele oficiale. Ia în calcul ca revenirea pe teren să aibă loc la începutul lui august, în turneul de la Palermo. Organizatorii au anunțat că sunt dispuși să aștepte oricât este nevoie pentru o confirmare a fostului lider mondial.