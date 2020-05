Ce cadou a primit Carmen de la Sălciua pentru noua locuință. Gestul a lăsat-o fără cuvinte

Carmen de la Sălciua se numără printre cele mai apreciate cântărețe din România. Celebra cântăreață urmează să se mute în casă nouă, astfel că un fan de-al său i-a făcut un cadou senzațional de care artista a fost profund impresionată.

Ce cadou a primit Carmen de la Sălciua pentru noua locuință

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere de la noi din țară. Carmen de la Salciua are o voce deosebită cu care îi dă gata pe toți cei ce o ascultă. În plus, cântăreața este și frumoasă, un atu în plus ca fanii să o placă.

Artista este mulțumită de faptul că admiratorii săi o susțin de fiecare dată cu cuvinte frumoase, iar unii dintre ei chiar au trecut dincolo de urări frumoase. Astfel, un fan a reușit să o impresioneze pe Carmen de la Salciua cu un cadou la care aceasta nici nu visa. Cum cântăreața urmează să se mute în casă nouă, lucru bine știut de către admiratorii săi, unul dintre ei a profitat de acest lucru și i-a făcut cântăreței un cadou frumos.

Un admirator a pictat-o pe Carmen de la Salciua

Admiratorul i-a desenat portretul cântăreței într-un tablou uriaș. Carmen dela Salciua are de gând să pună tabloul în casa sa care este aproape gata.

”Primul cadou de casă nouă!…am rămas fără cuvinte! Mulțumesc”, a scris Carmen de la Sălciua pe rețeaua de socializare.

Carmen de la Salciua, afectată de epidemia de coronavirus

Pe de altă parte, artista a încheiat relația cu Culiță Sterp și nu se gândește să facă nuntă cu actualul iubit, mai ales că ne aflăm într-o perioadă dificilă.

”Nu vorbesc despre relația pe care o am sau nu o am, nu asta contează însă, România trece totuși printr-o dramă. Suntem cu toții speriați, ne rugăm să treacă situația dificilă de acum și să ne revenim la normal. Eu, de exemplu, ies cât pot de rar din casă, am ajuns să consider un adevărat răsfăț mersul la magazin să cumpăr o pâine. Când ies în oraș, în cazul în care trebuie să o fac obligatoriu, am de plătit facturi sau alte lucruri de rezolvat, ies doar după ce completez o declarație”, spunea Carmen de la Sălciua înainte de relaxarea restricțiilor.