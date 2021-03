Ce cadou a primit Bianca Drăgușanu de ziua ei. Blonda a fost surprinsă de Gabi Bădălău?

Bianca Drăgușanu își sărbătorește ziua de naștere pe 6 martie. Vedeta împlinește 39 de ani, ocazie cu care a fost surprinsă cu un buchet imens de trandafiri, însă fără să precizeze dacă Gabi Bădălău a fost cel care făcut acest cadou. Blodina a postat pe contul de Instagram buchetul de trandafiri albi cu roz, iar mesajele și urările au început să curgă încă de vineri seara.

Bianca Drăgușanu a postat cadoul primit, alături de o declarație de dragoste: „Te iubesc”, a scris blondina lângă fotografia cu trandafirii primiți.

În plus, buchetul de trandafiri nu a fost singurul cadou primit de Bianca. Ea a mai primit un buchet imens de lalele, dar și multe urări din partea prietenlor sale.

Ceea ce părea să se termine în fața stării civile, s-a destrămat mai curând decât se aștepta oricine. Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a luat sfârșit la puțină vreme după ce a fost asumată de amândoi.

Cu toate acestea, în urmă cu doar o zi, Bianca Drăgușanu a declarat că nu a deranjat-o ieșirea lui Gabi Bădălău cu domnișoarele cu care a fost surprins. Ea a declarat că nimic nu e sigur până nu se ajunge la starea civilă.

„Eu sunt foarte sigură pe mine, nu pot fi sigură pe altcineva. Am ieșit la masă, a ieșit și el într-o altă seară cu fetele și băieții. Până nu ajungem la starea civilă, nimic nu este sigur. Și dacă era soțul meu avea voie să petreacă. Este o prostie să îngrădești pe cineva în acțiunile lui. I-am dat eu voie, i-am făcut dezlegare’, a spus Bianca Drăgușanu

Pe de cealaltă parte, Gabi Bădălău a explicat cine sunt domnișoarele în compania cărora a fost văzut și a ținut să explice că „totul se întâmplă cu un scop”.

“Bianca e o fată foarte mișto, suntem prieteni. Da, am fost la club, m-am întors cu vecinele mele, le-am condus acasă. Stau pe palier cu mine fetele. Bianca avea în seara aia mașina la aeroport, dacă îmi cerea, mă duceam s-o iau. Da, am avut o poveste de dragoste cu Bianca. Se pare că nu-i priește Dubaiul. Totul e perfect, totul e așa cum trebuie să se întâmple. Totul e lăsat în voia Domnului, totul se întâmplă cu un scop. Nimic nu e întâmplător”, a declarat Gabi Bădălău, invitat la Xtra Night Show.